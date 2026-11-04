Il manifestante europeo: le radici della crisi e la fine del romanticismo

Analisi delle proteste globali post-2011. Dagli eventi in California e Cairo alle rivolte in Europa, si esamina il crollo del ottimismo e l'ascesa della politica informale contro la crisi economica.

La scelta di Time di eleggere il manifestante come persona dell'anno nel 2011 appariva allora come un gesto pieno di speranza, catturando un momento storico in cui il mondo sembrava ondeggiare verso una nuova era di partecipazione democratica. La rivista celebrava figure come il giovane che indossava una maschera antigas color arancione e nero o l'attivista che utilizzava Facebook e Twitter per coordinare le azioni, elevandoli a eroi di una trasformazione globale che spaziava dalla California al Cairo.

Il crollo del romanticismo nelle proteste attuali

Oggi, quella visione idealizzata sembra essersi completamente dissolta di fronte a una nuova ondata di disordini che sta scuotendo l'Occidente, lasciando il posto allo sconforto tra i commentatori invece che all'esaltazione. Mentre nel 2011 il fervore dominava l'opinione pubblica, ora le strade di Madrid e Lisbona sono occupate da giovani ribelli che scatenano azioni più violente, come l'incendio della corte suprema in Albania e i disagi causati dalla polizia in assetto antisommossa nelle città italiane.

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Impotenza generazionale e crisi economica

A differenza dei cittadini indignati di dieci anni fa, i protestanti di oggi sfuggono alle semplificazioni politiche tradizionali, agendo spinti da un profondo senso di impotenza generazionale piuttosto che da ideologie di parte. Questa dinamica riflette la diagnosi già avanzata nel 2011 dal sociologo tedesco Wolfgang Streeck, che aveva individuato quella che definì la crisi rimandata del capitalismo democratico, un malessere acutosi dalla fine del Novecento.

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Policrisi e austerità: il contesto attuale

Quindici anni dopo, la situazione economica appare di gran lunga peggiore, con tassi d'interesse in rialzo che aumentano i costi di indebitamento per i governi europei, mentre la richiesta di spesa pubblica e servizi migliori rischia di incontrare il muro dell'austerità. Ciò che lo storico Adam Tooze ha definito policrisi, includendo guerre, inflazione e cambiamenti climatici, ha sostituito la visione ottimistica delle rivoluzioni digitali, creando un contesto in cui le risposte tradizionali sembrano insufficienti.

L'evoluzione del ruolo dei social media

Il repertorio delle proteste è cambiato radicalmente, trasformando l'etichetta di rivoluzioni di Facebook da espediente di marketing a strumento centrale di coordinamento, come dimostrato dal coinvolgimento di decine di migliaia di studenti da parte del partito La France Insoumise guidato da Jean-Luc Mélenchon in Francia.