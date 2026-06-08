Il manifesto letterario di Alcide Pierantozzi: la malattia mentale raccontata dall'interno

L'opera di Alcide Pierantozzi rivoluziona il racconto dei disturbi psichiatrici, un tabù culturale, con un linguaggio potente e una prospettiva interna che fonisce consapevolezza e coraggio nel confrontarsi con la sofferenza mentale.

Il racconto della malattia mentale sta subendo una trasformazione significativa grazie all'opera di Alcide Pierantozzi . I disturbi psichiatrici rimangono in parte un tabù , nonostante l'apertura verso altre condizioni di salute.

Tuttavia, la salute mentale e la sua patologia sono punti contigui su una linea graduale. Il cervello umano, l'organo più complesso, ci rende unici ed è l'unico che può studiare e narrare se stesso. Il resoconto di Pierantozzi sgorga dall'epicentro della sofferenza, in diretta dal cortocircuito mentale, tra il prima e il dopo. È un manifesto personale e politico, un grido verso i presunti sani, una continua ricerca della cura, mantenendo una qualità letteraria altissima.

La lingua, pur emergendo dal malessere, è pirotecnica e funambola, procedendo per associazioni audaci e parole inedite. Cosa cerchiamo in un libro? Se è consolazione, questo non è il libro, ma se la lettura è un atto di coraggio e il desiderio di esplorare le zone più incerte, allora lo è. Internazionale, nella sua rubrica settimanale di lettere, invita i lettori a condividere le loro opinioni su questo articolo





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