Il Mantova è pronto per il futuro. Cella ha prolungato il suo contratto con il club virgiliano, fissando la nuova scadenza al 2029. Con lui, anche il tecnico Francesco Modesto, che sarà nuovamente alla guida dei biancorossi.

Il Mantova scalda i motori per il futuro. Cella "Primo obiettivo, fare più di 46 punti". Ufficiale in casa Mantova , è stato prolungato il contratto del calciatore Cella , fissando la nuova scadenza al 2029.

Con lui, anche il tecnico Francesco Modesto, che sarà nuovamente alla guida dei biancorossi. Il portoghese ha firmato il contratto, tutti i dettagli. Il Mantova scalda i motori per il futuro. Cella: "Primo obiettivo, fare più di 46 punti".

Ufficiale in casa Mantova, è stato prolungato il contratto del calciatore Cella, fissando la nuova scadenza al 2029. Con lui, anche il tecnico Francesco Modesto, che sarà nuovamente alla guida dei biancorossi. Il portoghese ha firmato il contratto, tutti i dettagli. In Serie A è agli sgoccioli il valzer degli allenatori.

E all'estero? Per Real Madrid e Sporting CP già 4 colpi a testa, il Bayern sta chiudendo acquisti per più di 100 milioni. In Premier... Amorim è il nuovo allenatore del Milan!

Il portoghese ha firmato il contratto, tutti i dettagli. Roma, c'è l'accordo sull'ingaggio con Greenwood. Piace anche Nakamura del Reims. Bouaddi piace a tutti.

Allegri lo voleva l'anno scorso al Milan. Il punto di Gianluca Di Marzio. Italia U17, Daniele Franceschini: "Che impresa all'Europeo. Serve fiducia nei giovani".

Juve, Boga: "Orgoglioso di continuare in un club così. Grazie per l'amore e il sostegno". Lecce, completato l'iter per il rilascio della Licenza Nazionale. Stadio Dall'Ara come alternativa.

SudTirol-Lovisa, tutto pronto per l'annuncio: sarà entro giovedì. Per lui, contratto triennale. Ascoli in Serie B. E Passeri non si ferma: "Questo è il momento per spingere sull'acceleratore". L'Union Brescia riscatta Crespi dall'Avellino.

Sottoscritto poi un contratto triennale. Gambale fa gola a Trento e Perugia: primi contatti con l'Audace Cerignola per l'attaccante. Pro Vercelli, dopo Bertoli subito un altro acquisto: è fatta per Pagliari della Ternana. Il Como Women ha le idee chiare.

Verdun: "Vogliamo vincere, ma tutto passa dalla crescita". Fiorentina, la danese Bredgaard proseguirà in viola: ha firmato fino al 2028. Attenti a quei due! Il povero Diavolo in balia di Ibra e Cardinale. Un altro portoghese sulla panchina del Milan





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