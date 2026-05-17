Il marito di Monica Montefalcone, Carlo Sommacal, chiede chiarezza sulla dinamica di un incidente ad alta quota nella crociera scientifica in cui è scomparsa. Sostiene che le sue accuse sulla conduttrice sono infondate e che non abbia mai messo a repentaglio la vita dei suoi collaboratori né quella della figlia.

Il marito di Monica Montefalcone, Carlo Sommacal, chiede chiarezza sulla dinamica di un incidente avvenuto nella crociera scientifica in cui è scomparsa. Sostiene che le sue accuse contro la conduttrice sono infondate e che non abbia mai messo a repentaglio la vita dei suoi collaboratori né quella della figlia.

Nel frattempo, riflette sul dolore della perdita di Monica e Giorgia e cerca di reggere il proprio equilibrio dopo l’improvvisa trac 이번투어 k्톤. Il marito evoca il passato e parla della moglie come di una guida e di una madre devotedissima, che non solo si occupava delle lezioni ma anche della cura e dell’educazione dei suoi studenti e collaboratori.

Inoltre, ricorda come la conduttrice amasse gli Sciubbetteria SCIENCE CAMP e come l’intero team di ricerca partecipasse alla raccolta di dati scientifici, utilizzando anche strumenti come videocamere e fotocamere





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