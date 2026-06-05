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Il matrimonio degli alberi: la Festa della 'Ndenna a Castelsaraceno

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Il matrimonio degli alberi: la Festa della 'Ndenna a Castelsaraceno
Matrimonio ArboreoFesta Della 'NdennaCastelsaraceno
📆6/5/2026 10:22 AM
📰HuffPostItalia
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Scopri la Festa della 'Ndenna, antica tradizione lucana che celebra il matrimonio simbolico tra un faggio e un pino a Castelsaraceno. Un rito di fertilità radicato in credenze precristiane, con tre domeniche di giugno di processioni, musica e comunità.

Il matrimonio arboreo di Castelsaraceno rappresenta uno dei riti più antichi e suggestivi d'Europa, radicato nella cultura lucana e in particolare nel borgo in provincia di Potenza.

La tradizione si svolge nelle prime tre domeniche di giugno e celebra l'unione simbolica tra due alberi, la 'Ndenna (un maestoso faggio) e la Cunocchia (un giovane pino), attraverso una serie di rituali che ripercorrono antiche credenze precristiane legate alla fertilità e al ciclo della vegetazione. Il rito affonda le sue origini in culti arborei diffusi in tutto il continente, dall'India alla Scandinavia, e ha visto convergere nel tempo influenze lombarde e adattamenti cristiani, con il culto di Sant'Antonio da Padova che si è integrato senza sovrastare il significato pagano.

La prima domenica è dedicata allo sposo: il faggio viene selezionato nel Bosco Favino, sul Monte Alpi, e trasportato al paese con l'ausilio di buoi e trattori, tra canti e momenti di convivialità. La seconda domenica si celebra la sposa: il pino viene tagliato sul Monte Armizzone in un'atmosfera festosa, accompagnato da musiche tradizionali.

Infine, la terza domenica, i due alberi vengono uniti con un anello di ferro e issati nella piazzetta di Sant'Antonio, dove rimangono fino a ottobre come simbolo di prosperità e continuità della comunità. L'evento non è solo una rievocazione storica, ma un vero e proprio momento di aggregazione sociale che rinsalda i legami tra gli abitanti e perpetuano conoscenze e valori trasmessi di generazione in generazione

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Matrimonio Arboreo Festa Della 'Ndenna Castelsaraceno Basilicata Rito Arboreo

 

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