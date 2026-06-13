Il matrimonio segreto di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni: tra eco-ansie, critiche e il debutto a Sanremo 2026

La cerimonia privata del cantautore Tommaso Paradiso e di Carolina Sansoni ha suscitato polemiche per l'impatto ambientale sulle dune sabbiose, mentre il cantante replica alle critiche per il gesto al microfono durante un concerto a Napoli. Tra preparativistudiati nei minimi dettagli e la vicinanza del Festival di Sanremo 2026, la coppia ufficializza le nozze con le pubblicazioni a Roma.
Il matrimonio di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni , progettato per evitare l'attenzione dei paparazzi, è diventato comunque l'evento più discusso del momento nel Paese. La cerimonia, allestita con un tendone completo di casse audio e impianto luci in un'area di dune sabbiose, ha sollevato le proteste degli ambientalisti: In questo periodo c'è la nidificazione di un piccolo uccello protetto che deposita le uova proprio tra quelle dune, e la presenza di attrezzature e gente rischia di disturbarlo.
Nonostante le preoccupazioni ecologiche, la coppia sembra aver calcolato ogni minimo dettaglio per rendere questo giorno perfetto e indimenticabile. Parallelamente, Tommaso Paradiso è tornato a parlare pubblicamente dopo le forti critiche ricevute nelle scorse settimane a causa di un video virale girato durante un concerto a Napoli, in cui aveva gettato il microfono a terra. Il cantante ha spiegato: È stato un gesto di stizza sbagliato. Mi è dispiaciuto che si pensasse potessi colpire qualcuno.
Ha poi aggiunto di aver fermato lo spettacolo più volte per gestire un pubblico sempre più indisciplinato, e che la frustrazione ha preso il sopravvento, facendogli perdere la lucidità per un attimo. Questo episodio ha acceso un dibattito sul comportamento degli artisti sul palco e sui limiti tra espressione artistica e mancanza di rispetto.
Oltre alle polemiche ambientali e a quelle per il gesto al microfono, le nozze di Paradiso e Sansoni si sono intrecciate con altri eventi mediatici: il matrimonio di Ilary Blasi, che sembrava imminente ma si sta allontanando, e un albero dedicato a Ornella Vanoni ha creato una strana sovrapposizione di notizie. Nel frattempo, gli invitati sono stati divisi tra il matrimonio di Tommaso Paradiso e quello della ballerina Eleonora Abbagnato.
La coppia ha ufficializzato l'unione con le pubblicazioni matrimoniali a Roma, dopo le anticipazioni dei giorni scorsi. Paradiso, parlando del suo imminente debutto a Sanremo 2026, ha confessato: Mi commuovo facilmente, con la mia compagna Carolina abbiamo pianto anche davanti a un film di Totò. Avevo paura di fare una figuraccia a Sanremo.
Il cantante ha quindi sottolineato come la vita privata, con il matrimonio或 con la semplice quotidianità con Carolina, sia per lui già un legame profondo: Per me è sempre stata mia moglie. Tra palco e vita privata, la parabola di Tommaso Paradiso continua a tenere banco, tra preparativi di nozze blindatissime, la necessità di chiarire pubblicamente i suoi comportamenti e la vigilia di una partecipazione al Festival della canzone italiana che suscita già curiosità
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