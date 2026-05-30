Il Mediterraneo è emerso come uno dei punti più delicati e strategici della transizione energetica europea. La regione è stretta tra esigenze che spesso si contraddicono: garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, accelerare sulle rinnovabili, fronteggiare gli effetti già visibili del cambiamento climatico.

Il Mediterraneo , zona di confine storico, geografico, demografico e meteorologico, è emerso come uno dei punti più delicati e strategici della transizione energetica europea. La regione è stretta tra esigenze che spesso si contraddicono: garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, accelerare sulle rinnovabili, fronteggiare gli effetti già visibili del cambiamento climatico.

Il presidente del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Cmcc), Antonio Navarra, ha definito il Mediterraneo 'una zona di confine storico, geografico, demografico e meteorologico'. Un'area, ha spiegato, dove gli effetti della crisi climatica risultano amplificati proprio per la sua natura di frontiera tra le aree tropicali e le medie latitudini.

'Quando uno passeggia vicino al ciglio di un burrone, una piccola distrazione lo può far precipitare', ha detto Navarra per descrivere la vulnerabilità della regione. Il nodo centrale, secondo il presidente del Cmcc, è l'adattamento. Se la mitigazione delle emissioni richiede accordi globali, 'l'adattamento è un problema locale', che ricade direttamente su territori e amministratori. Da qui la necessità di investimenti infrastrutturali, pianificazione e cooperazione internazionale.

Il Mediterraneo, in questo scenario, diventa anche un laboratorio politico oltre che climatico.

'Sarebbe un peccato non sfruttare questa possibilità', ha spiegato Navarra, sottolineando come l'area possa diventare un esempio di gestione delle tensioni legate alla scarsità di risorse, ai flussi energetici e agli impatti economici del riscaldamento globale. Il tema della resilienza è tornato più volte durante il panel. Navarra ha ricordato come la frammentazione geopolitica e le crisi degli ultimi anni abbiano reso evidente la fragilità delle dipendenze energetiche.

'In un mondo collaborativo le dipendenze non sono un problema. Quando il mondo si frammenta diventano un rischio', ha affermato, collegando il concetto di 'climate security' a quello più ampio di sicurezza energetica. Una vulnerabilità che riguarda in particolare l'Europa. Roberto Potì, del Comitato scientifico del Festival dell'Energia, ha ricordato che l'Unione Europea importa circa il 60% dell'energia che consuma, mentre l'Italia supera il 70%.

'Energia e libertà sono strettamente legate', ha osservato, sottolineando come i grandi corridoi energetici mediterranei siano diventati cruciali anche alla luce delle tensioni sulle rotte commerciali e dei rischi legati ai cosiddetti 'choke points', gli snodi strategici come il Canale di Suez o Gibilterra. In questo quadro il Mediterraneo viene sempre più considerato come una possibile piattaforma di integrazione energetica tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente.

Secondo Houda Ben Jannet Allal, direttrice generale dell'Organizzazione mediterranea dell'energia e clima (Omec), la regione rappresenta oggi il 7% della popolazione e della domanda energetica globale, ma resta segnata da profonde differenze tra la sponda nord e quella sud.

'La stabilità e la sicurezza energetica sono fondamentali nella nostra regione', ha spiegato, evidenziando però che le politiche continuano spesso a reagire alle emergenze di breve periodo senza costruire strategie di lungo termine. Nello scenario delineato da Omec, le rinnovabili potrebbero arrivare fino al 63% della produzione energetica mediterranea, mentre il gas continuerà ad avere un ruolo di transizione, soprattutto nei paesi del Sud. Il ruolo dell'Italia, secondo diversi interventi, potrebbe diventare sempre più centrale.

Luca Benedetti, direttore degli studi e statistiche del Gestore dei servizi energetici (Gse), ha ricordato che il Paese si trova 'esattamente al centro' delle principali direttrici energetiche mediterranee, tra Nord Africa, Balcani e resto d'Europa. Dai gasdotti alle interconnessioni elettriche, fino ai progetti sull'idrogeno, l'obiettivo è trasformare l'Italia in un hub di transito e produzione energetica. Anche la Tunisia guarda a questa prospettiva.

Mohamed Mehrez, consigliere dell'ambasciata tunisina in Italia, ha illustrato i progetti di interconnessione energetica tra i due Paesi, dall'Elettrodo sottomarino Italia-Tunisia (Elmed) - il primo collegamento elettrico diretto tra Africa ed Europa - fino al SoutH2 Corridor dedicato all'idrogeno. Tra questi c'è anche il Medlink project, ovvero lo sviluppo di 10GW da fonti rinnovabili da inserire in un corridoio energetico tra Tunisia, Algeria e Italia, da implementare entro il 2030. Ma il messaggio emerso dal Festival va oltre le infrastrutture.

Per Navarra, la vera sfida sarà costruire società capaci di resistere agli shock futuri, climatici ma anche geopolitici





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