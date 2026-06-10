Il melasma: risposte e consigli della dermatologa Pucci Romano

La dermatologa Pucci Romano risponde a una lettura che si è sentita a disagio dopo la gravidanza a causa di macchie scure sul viso e sul labbro. La professoressa spiega che il melasma è una discromia della pelle non facile da trattare e che è importante identificare il tipo di macchia e la possibile causa per intraprendere la strategia antimacchia più efficace. Non consiglia i peeling chimici profondi, poiché possono irritare e infiammare la pelle e peggiorare la discromia. Invece, consiglia di proteggere le zone ipercromiche e di utilizzare alcuni principi attivi, come carotenoidi, astaxantina, resveratrolo, picnogenolo e nicotinamide, per favorire il controllo delle iperpigmentazioni. Inoltre, sottolinea l'importanza di rispettare la pelle e di non esasperare le funzioni di trattamento, poiché ciò può portare all'effetto opposto. Infine, consiglia di consultare un dermatologo se le macchie non si risolvono spontaneamente.
La dermatologa Pucci Romano risponde a una lettura che si è sentita a disagio dopo la gravidanza a causa di macchie scure sul viso e sul labbro.
La professoressa spiega che il melasma è una discromia della pelle non facile da trattare e che è importante identificare il tipo di macchia e la possibile causa per intraprendere la strategia antimacchia più efficace. Non consiglia i peeling chimici profondi, poiché possono irritare e infiammare la pelle e peggiorare la discromia. Invece, consiglia di proteggere le zone ipercromiche e di utilizzare alcuni principi attivi, come carotenoidi, astaxantina, resveratrolo, picnogenolo e nicotinamide, per favorire il controllo delle iperpigmentazioni.
Inoltre, sottolinea l'importanza di rispettare la pelle e di non esasperare le funzioni di trattamento, poiché ciò può portare all'effetto opposto. Infine, consiglia di consultare un dermatologo se le macchie non si risolvono spontaneamente
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