Il mercato immobiliare italiano: Roma Imperiale supera i 20mila euro al metro quadrato

Analisi dei prezzi delle case in Italia. A settembre 2026, il quartiere romano Roma Imperiale registra il primato nazionale con valori superiori a 20.800 euro al metro quadrato, superando anche le località esclusive della Versilia.

A settembre 2026, il quartiere residenziale di Roma Imperiale, situato nella parte meridionale della capitale, ha stabilito un nuovo primato nazionale nel settore immobiliare, raggiungendo un prezzo medio di oltre 20.800 euro al metro quadrato. Questo dato, diffuso dalla piattaforma Idealista, conferma il quartiere come l'area più costosa d'Italia, registrando un incremento del 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Roma Imperiale leader del mercato residenziale

Il quartiere di Roma Imperiale, posizionato nella zona meridionale di Forte dei Marmi, ospita principalmente grandi ville immerse in ampi spazi verdi, circondate da giardini privati e parchi esclusivi. La scarsa densità abitativa, unita alla tranquillità e alla privacy offerta dall'area, ne ha fatto una meta privilegiata per personaggi dello spettacolo, imprenditori e esperti della finanza, che scelgono questa località per le vacanze estive. I prezzi attuali rendono necessaria una spesa media superiore ai 2 milioni di euro per l'acquisto di un appartamento di 100 metri quadrati, mentre una villa di 200 metri quadrati può superare facilmente i 4 milioni di euro, valore che varia in base alla posizione esatta, alle condizioni della struttura e alla presenza di servizi esclusivi come piscine e grandi giardini.

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Confronto con le principali città italiane

Dopo Roma Imperiale, la classifica delle zone più costose vede Milano occupare il secondo posto con l'area Duomo-San Babila, dove il prezzo medio richiesto è di 13.067 euro al metro quadrato. Il distacco rispetto alla località toscana è significativo, pari a oltre 7.700 euro al metro quadrato, una differenza che sfiora il 60%. Il terzo gradino del podio è occupato da Forte dei Marmi centro, con quotazioni medie di 12.821 euro al metro quadrato, segnando una crescita del 19,3% rispetto ai dodici mesi precedenti. Milano rimane comunque la città più rappresentativa nella top ten nazionale, con ben sette quartieri inclusi nella classifica, evidenziando le marcate differenze di quotazione tra le varie aree del capoluogo lombardo.

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Esclusività e trend del turismo di lusso

Forte dei Marmi completa la top ten con la zona Vittoria Apuana, che chiude la graduatoria con prezzi intorno ai 10.000 euro al metro quadrato. In questo specifico settore, i valori si sono mantenuti sostanzialmente invariati rispetto all'anno precedente, consolidando la posizione dell'area nel mercato di alto livello. La graduatoria evidenzia come le destinazioni turistiche di lusso stiano acquisendo un ruolo sempre più centrale nel panorama immobiliare italiano. Grazie alla fama internazionale, alle residenze prestigiose e alla vicinanza al mare, Forte dei Marmi si conferma un mercato esclusivo capace di raggiungere quotazioni superiori persino alle zone più richieste delle grandi città metropolitane.