Il mercato in Serie A: le prime mosse dell'estate

Il mercato in Serie A sta facendo rumore con le prime mosse dell'estate. La Juventus sta facendo i contatti con Tomé per il dopo Canzi. La Ternana ha ripreso le certezze con Schroffenegger che ha firmato un triennale con le umbree di un selezionato gruppo di editori terzi.

Roma, Gasperini ha un piano tenersi stretto con Konè. La squadra deve cedere Soulè entro il 30 giugno. L'ex Parma Fernando Marques ha affermato di aver dovuto andare alla Juventus , ma il direttore sportivo ha scelto di passare al Parma.

Il Torino vuole ripartire da Obrador e sta trattando con il Benfica per abbassare il prezzo. Il direttore sportivo del Torino, Commisso, ha presentato una gara tributo per suo padre e ha affermato che lo celebreranno nello stadio in cui giocò. L'allenatore del Napoli, Allegri, ha criticato la scelta di DeLa, mentre il tecnico del Milan, Spalletti, sta facendo i conti con il fantasma di Conte. Il calciatore dell'Inter, Mancini, non vorrebbe tornare a guidare la Nazionale.

Il mercato in Serie A sta infiammando gli attaccanti come Leao, Vlahovic e Lukaku. L'Inter e il Milan stanno facendo i conti con le modalità dell'esonero. Il calciatore del Milan, Pulisic, ha affermato di non cercare di dare colpe e di tenere la testa alta. L'Udinese potrebbe perdere alcuni dei suoi gioielli in estate.

L'Inter sta facendo le prime mosse mercato e non sarà una rivoluzione. La Juventus sta facendo i contatti con Tomé per il dopo Canzi. La Ternana ha ripreso le certezze con Schroffenegger che ha firmato un triennale con le umbree di un selezionato gruppo di editori terzi





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