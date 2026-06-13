Il Messico vince contro il Sudafrica ai Mondiali: Jiménez segna il primo gol in un Mondiale

La vittoria del Messico contro il Sudafrica ai Mondiali di calcio ha visto l'attaccante Raúl Jiménez segnare il gol del 2-0. Per Jiménez, 35 anni, era il 46esimo gol con la nazionale, il primo in un Mondiale, festeggiato con commozione. Intanto, le newsletter 'Portici' del Post su Bologna e 'Colonne' del Post su Milano hanno parlato rispettivamente di come sta andando nelle zone rosse, di un posto particolare dove guardare un film e di pance che si vedono ovunque, e di una vecchia cristalleria, di uno storico mercato che è tornato a funzionare e di un nuovo servizio di auto con conducente.

La vittoria del Messico contro il Sudafrica ai Mondiali di calcio ha visto l'attaccante Raúl Jiménez segnare il gol del 2-0. Per Jiménez, 35 anni, era il 46esimo gol con la nazionale, il primo in un Mondiale, festeggiato con commozione.

Intanto, la newsletter 'Portici' del Post su Bologna ha parlato di come sta andando nelle zone rosse, di un posto particolare dove guardare un film e di pance che si vedono ovunque. La newsletter 'Colonne' del Post su Milano ha invece parlato di una vecchia cristalleria, di uno storico mercato che è tornato a funzionare e di un nuovo servizio di auto con conducente





ilpost / 🏆 7. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mondiali Di Calcio Messico Sudafrica Raúl Jiménez Portici Colonne Bologna Milano

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Primo gol dei Mondiali dopo 9 minuti: Quinones letale, Messico avanti 1-0 sul SudafricaÈ nata da un'ingenuità del Sudafrica l'incredibile occasione poi tramutata in gol dal Messico nella gara inaugurale dei Mondiali 2026.

Read more »

Messico vince 1-0 contro il Sudafrica nella partita d'apertura dei Mondiali 2026Il Messico batte il Sudafrica 1-0 con un gol di Quinones nel match inaugurale della Coppa del Mondo 2026 allo stadio Azteca. La partita ha introdotto la novità FIFA di schierare l'intera rosa in campo per gli inni nazionali.

Read more »

Messico-Sudafrica 1-0: Quinones segna il primo gol dei Mondiali 2026Il Messico vince per 1-0 contro il Sudafrica nella gara inaugurale dei Mondiali 2026 allo stadio Azteca, grazie a una rete di Quinones al nono minuto.

Read more »

Raúl Jiménez segna il primo gol in un Mondiale per il Messico contro il SudafricaL'attaccante messicano ha realizzato il gol del 2-0 nella vittoria convincente della sua squadra, marcando il suo 46esimo gol con la nazionale e festeggiando con emozione considerando il contesto e i suoi trascorsi.

Read more »