Il Michigan e Alaska decidono il Senato Usa: la svolta di Stevens contro Rogers

Haley Stevens appoggia il repubblicano Mike Rogers in Michigan, mentre l'Alaska vede un colpo alla giustizia. Midterm 2026: elezioni cruciali per il controllo del Congresso americano.

Anchorage, Alaska e Detroit, 1 novembre (Reuters) - Un prominente democratico del Michigan ha dato il suo sostegno a un repubblicano, agitando le acque in una corsa al Senato degli Stati Uniti estremamente combattuta. Questo sviluppo arriva solo due giorni prima delle elezioni di medio termine che decideranno il controllo del Congresso e segneranno la fine del mandato del presidente Donald Trump.

La svolta di Haley Stevens a Detroit

La rappresentante degli Stati Uniti Haley Stevens ha sostenuto pubblicamente Mike Rogers domenica, offrendo un inaspettato aiuto al partito del presidente Trump in una gara cruciale. Stevens era apparsa con Rogers davanti a una chiesa di Detroit, una mossa che minaccia di peggiorare le divisioni in uno stato considerato fondamentale per le speranze democratiche di riprendere il controllo del Senato. La scelta di Stevens arriva dopo che aveva perso le primarie democratiche del Michigan per il Senato contro Abdul El-Sayed in una contesa amara e combattuta.

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Il sostegno di Stevens è venuto nel giorno stesso in cui era prevista la sua comparsa con El-Sayed per mostrare l'unità del partito. Tuttavia, l'evento pianificato è crollato dopo che Stevens ha chiesto a El-Sayed di condannare un annuncio di un gruppo esterno. Stevens ha accusato tale gruppo di incolpare Israele per l'alto costo della spesa alimentare, definendo inaccettabile tale retorica. Ha dichiarato ai giornalisti: "Non possiamo stare con l'odio", mentre si trovava accanto a Rogers dopo il servizio religioso.

Reazione di Trump e divisioni nel partito

Il presidente Donald Trump ha reagito rapidamente all'annuncio, invitando Stevens a unirsi al Partito Repubblicano durante un comizio politico in Iowa poche ore dopo. Prima di parlare, Trump ha riferito ai reporter che avrebbe contattato Stevens per ringraziarla del suo sostegno, definendolo "una cosa intelligente da fare". Ha aggiunto che El-Sayed avrebbe "distrutto il nostro paese", ripetendo claim infondati e attaccando apertamente l'avversario democratico. Queste accuse si inseriscono in un pattern più ampio di retorica infuocata da parte di Trump e altri repubblicani contro gli americani arabi e i musulmani.

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La mossa ha scatenato una reazione immediata all'interno della circoscrizione di Stevens. Secondo i rapporti di CNN e The Hill, diversi membri dello staff congressuale di Stevens si sono dimessi a causa del suo appoggio a un repubblicano. Justin German, il suo storico capo di gabinetto, ha rilasciato una dichiarazione definendosi "scioccato e straziato" dalla decisione, annunciando la propria rinuncia e quella di molti altri membri del team. El-Sayed, che ha subito una campagna di attacchi razzisti e islamofobi, ha respinto tali accuse definendo le domande sulla sua fedeltà agli Stati Uniti "vergognose". Non ha affrontato direttamente l'annuncio di Stevens domenica, affermando di concentrarsi su altre questioni.

Impatto sui voti e situazione in Alaska

Nonostante la notorietà della svolta, l'effetto sulle prime votazioni in Michigan sembra limitato. El-Sayed mantiene un leggero vantaggio di quasi quattro punti su Rogers, secondo le stime di RealClearPolling. Pamela Johnson, una votante di 72 anni che ha espresso il proprio suffragio a Warren, un sobborgo di Detroit, ha definito Stevens "traditrice" dopo aver votato per El-Sayed. David Kolar, un insegnante di elementari di 32 anni, ha descritto l'annuncio come una "distrazione dell'ultimo minuto". Kolar ha votato per El-Sayed principalmente per il suo sostegno all'assistenza sanitaria universale finanziata dallo Stato.

Parallelamente, in Alaska, il tentativo dell'amministrazione Trump di intervenire nella gara per il Senato ha subito un colpo significativo. Un giudice federale ha respinto la causa intentata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che cercava di bloccare la certificazione dei risultati se il senatore uscente repubblicano Dan S. Sullivan avesse perso di misura. Il Dipartimento di Giustizia sosteneva che gli elettori avrebbero potuto essere confusi dalla presenza di una sfidante di nome Daniel J. Sullivan, un nome che generava potenziali ambiguità. Questa decisione judicial rappresenta un'altra battuta d'arresto per le manovre legali repubblicane negli stati chiave che determineranno il destino delle Midterm Elections 2026 e il futuro legislativo della nazione.