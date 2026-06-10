Il Milan cerca di convincere Leão a restare, ma la situazione sembra essere a un punto di stallo

Il Milan cerca di convincere Rafael Leão a restare, ma la situazione sembra essere a un punto di stallo. La cifra richiesta dallo Sporting di Lisbona per il rilascio di Leão è di 50-60 milioni di euro, ma il Milan non ha ancora presentato una proposta ufficiale. La mancanza di una dirigenza stabile al Milan rende difficile per il club negoziare con i giocatori e presentare proposte convincenti.

La situazione di Rafael Leão al Milan sembra essere complicata. Il giocatore portoghese ha espresso il suo desiderio di giocare in una squadra top europea, ma il Milan non sembra in grado di offrire una proposta convincente.

La cifra richiesta dallo Sporting di Lisbona per il rilascio di Leão è di 50-60 milioni di euro, ma il Milan non ha ancora presentato una proposta ufficiale. La situazione è ulteriormente complicata dalla mancanza di una dirigenza stabile al Milan, che rende difficile per il club negoziare con i giocatori e presentare proposte convincenti.

Leão ha espresso il suo desiderio di giocare in una squadra top europea, come ad esempio il Manchester United o il Bayern Monaco, e non sembra interessato a rimanere al Milan. La situazione sembra essere a un punto di stallo, con il Milan che cerca di convincere Leão a restare, ma senza una proposta convincente da presentare. La partenza di Leão potrebbe essere un colpo duro per il Milan, che conta su di lui per la stagione successiva.

La squadra ha già perso altri giocatori importanti come Hakan Çalhanoğlu e Ismaël Bennacer, e la partenza di Leão potrebbe essere un altro colpo per la squadra. La situazione è complessa e sembra che il Milan non sia in grado di offrire una proposta convincente a Leão





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