Il Milan cerca il nuovo allenatore e direttore tecnico

Il Milan è in cerca del nuovo allenatore e direttore tecnico. Il nome di Oliver Glasner è stato portato in primo piano e sembra che ci sia una buona possibilità che diventi il nuovo allenatore del club. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic stanno lavorando per definire le condizioni del suo arrivo come direttore tecnico rossonero.

Sono giornate intense per il Milan . Nei prossimi giorni infatti potrebbe esserci una accelerata per definire il nome del nuovo allenatore e almeno del nuovo direttore tecnico.

Ora il nome più accreditato per il club rossonero è quello di Oliver Glasner fresco vincitore della Conference League con il Crystal Palace e pronto a sedersi su una nuova panchina. Ci sarebbe infatti in programma un incontro con il tecnico all'inizio della prossima settimana. Contestualmente Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic vedranno anche Ralf Rangnick per definire le condizioni del suo arrivo come direttore tecnico rossonero.

La situazione è molto impegnativa per il Milan che sta cercando di trovare il nuovo allenatore e direttore tecnico. Il nome di Oliver Glasner è stato portato in primo piano e sembra che ci sia una buona possibilità che diventi il nuovo allenatore del club.

Inoltre, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic stanno lavorando per definire le condizioni del suo arrivo come direttore tecnico rossonero. Questo è un momento molto importante per il Milan e la squadra sta lavorando duramente per trovare il miglior allenatore e direttore tecnico possibile





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Milan Oliver Glasner Gerry Cardinale Zlatan Ibrahimovic Ralf Rangnick

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Glasner, il visionario che ha riscritto la storia del PalaceIl tecnico austriaco, nel mirino di tante big, ha avuto un impatto immediato sul club londinese. Il successo paradossalmente ha creato problemi perché con lui è arrivato troppo velocemente

Read more »

Da Jaissle e Glasner a Schmidt e Hütter: tutti gli allenatori della galassia RangnickFra le richieste espresse al Milan dall'attuale ct dell'Austria, c'è anche la scelta del tecnico: ecco quelli per i quali potrebbe avere un occhio di riguardo

Read more »

Casting Milan per la panchina: Cardinale e Ibrahimovic a lavoro, fissato un incontro con GlasnerOliver Glasner è uno dei papabili a raccogliere l'eredità di Allegri al Milan: già fissato un incontro con il tecnico del Crystal Palace

Read more »

Milan, in programma c'è un incontro con Glasner. E per il ruolo di ds piacciono due spagnoliNella lunga lista dei possibili prossimi allenatori del Milan, guadagna posizioni anche il fresco vincitore della Conference League Oliver Glasner.

Read more »