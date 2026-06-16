Il tecnico portoghese ha firmato un contratto fino al 2029 con opzione per il quarto anno e ha espresso la sua passione per il club.

Il Milan ha ufficializzato Rúben Amorim come nuovo allenatore. Il tecnico portoghese ha firmato un contratto fino al 2029 con opzione per il quarto anno.

Amorim ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2018 dopo aver concluso il percorso da calciatore professionista. Ha guidato squadre come Casa Pia, Braga e Sporting Lisbona, ottenendo due titoli di campione del Portogallo e due Coppe di Lega. Prima di approdare al Milan, ha ricoperto il ruolo di allenatore del Manchester United. Il tecnico si è detto pronto ad affrontare questa nuova avventura nel calcio italiano e ha espresso la sua passione per il club





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