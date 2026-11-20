Il governo italiano autorizza il sistema di guida assistita Tesla. Il Ministro Salvini annuncia il via libera, ma i cittadini criticano i ritardi sui treni.

Il Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha confermato ufficialmente che l'Italia diventa il dodicesimo Paese dell'Unione europea ad autorizzare l'utilizzo del sistema "Tesla assisted driving". L'annuncio ufficiale è stato diffuso direttamente sulla piattaforma social X, sottolineando l'impegno del governo nel promuovere innovazione e tecnologia per la mobilità del futuro, mantenendo la sicurezza dei cittadini come priorità assoluta.

Come funziona il nuovo sistema di guida

Questo nuovo strumento rappresenta un'evoluzione rispetto ai precedenti sistemi Full Self-Driving Supervised, integrando telecamere a bordo veicolo e software basato sull'intelligenza artificiale per interpretare l'ambiente circostante. A differenza dei tradizionali sistemi di mantenimento della corsia, questa tecnologia è in grado di gestire operazioni complesse tipiche del traffico urbano, come sterzare, frenare, accelerare e navigare incroci e rotatorie. Le decisioni del sistema si basano su reti neurali addestrate con dati raccolti dall'intera flotta Tesla, che elaborano le immagini in tempo reale per generare i comandi di guida necessari.

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Reazioni divise tra cittadini e opposizione

L'annuncio del Ministro Salvini ha innescato un'ondata di critiche immediate sotto il suo post, con numerosi pendolari che hanno rivendicato i gravi ritardi e i disservizi cronici presenti sui mezzi di trasporto pubblici e sulle ferrovie nazionali. Diversi utenti hanno sottolineato l'ipocrisia di una priorità dedicata all'automazione delle auto quando le strade italiane presentano condizioni spesso dissestate, la segnaletica orizzontale è scarsa o assente, e i lavori stradali sembrano non avere mai termine. Alcuni commentatori hanno definito l'operazione una semplice operazione di pubbliche relazioni a favore di Elon Musk, ignorando le reali esigenze di mobilità della popolazione.

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Responsabilità del conducente e limiti legali

È fondamentale chiarire che l'approvazione non autorizza la guida completamente autonoma in Italia. Secondo lo standard Sae, il sistema è classificato come assistenza alla guida di livello 2. Ciò significa che, nonostante l'automobile possa gestire sterzo, accelerazione e frenata, il conducente deve mantenere l'attenzione sulla strada ed essere pronto a riprendere il controllo in qualsiasi istante. La responsabilità legale della guida resta interamente a carico della persona al volante, il che vieta l'uso del sistema per leggere, guardare video o svolgere altre attività incompatibili con la sorveglianza continua.

Compatibilità, prezzi e cronologia europea

Per i proprietari di veicoli Tesla in Italia, l'attivazione del servizio avverrà tramite aggiornamenti Over-the-Air distribuiti via Internet, con un costo stabilito a 99 euro al mese. La disponibilità effettiva dipenderà dalla compatibilità specifica del modello di automobile e dalla tempistica dell'aggiornamento software. Questo passaggio segue un percorso europeo iniziato il 10 aprile 2026 nei Paesi Bassi, seguito da altre undici nazioni tra cui Estonia, Danimarca e Belgio. L'autorizzazione arriva poche settimane dopo la telefonata tra Matteo Salvini ed Elon Musk del 29 ottobre, che aveva affrontato proprio la questione dell'omologazione europea della tecnologia.