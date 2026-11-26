Scopri il trailer ufficiale di Il Ministero dell'Amore, diretto da Mastronardi e Ciarrapico, in arrivo su Prime Video dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma.

Il Ministero dell'Amore è il titolo che conquista gli schermi digitali dopo una presentazione di grande impatto alla Festa del Cinema di Roma. Il lungometraggio, atteso con forte interesse dal pubblico e dalla critica specializzata, è disponibile in streaming su Prime Video. Questa uscita rappresenta il culmine di un percorso artistico che ha visto la luce attraverso l'adattamento di un'opera teatrale di successo.

Regia e Adattamento dell'Opera Teatrale

I registi del film sono Alessandra Mastronardi e Giacomo Ciarrapico, duo creativo che ha saputo trasformare con successo una pièce teatrale in un prodotto cinematografico dal clima festivo. Il soggetto è tratto dall'opera Stare meglio oggi, scritta da Giacomo Ciarrapico nel 2013. La produzione ha annunciato ufficialmente il progetto in tempi recenti, confermando ora la completezza del materiale promozionale incluso il trailer ufficiale.

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Cast Stellare e Ritorni nel Cinema Italiano

Il cast del film riunisce molti interpreti noti al grande pubblico per la loro presenza nella serie Boris. A fianco di Alessandra Mastronardi, recita Carlo De Ruggieri, che nella serie interpretava il personaggio di Lorenzo. Anche Massimo De Lorenzo è presente nel film, portando la sua esperienza consolidata. Il gruppo include anche Federico Cesari, Cristina Pellegrino, Daniele Natali, Luca Amorosino, Giampiero Judica, Lucio Patanè, Thomas Trabacchi e Ninni Bruschetta, celebre per il ruolo di Duccio.

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Trama: La Politica Interiore di Aldo

La narrazione segue Aldo, un brillante cronista parlamentare immerso nel caos della politica romana. La sua vita cambia drasticamente quando si accorge che la vera crisi non è quella esterna, ma quella che sta per scatenarsi dentro di lui. Nel suo universo interiore, i sentimenti diventano una questione di Stato. Un peculiare Consiglio dei Ministri regola ogni sua scelta tramite decreti emotivi e leggi dell'anima.

Crisi Emotiva e Relazione con Claudia

La trama si concentra sulla relazione tra Aldo e Claudia, interpretata da Alessandra Mastronardi. Quando il loro legame comincia a traballare, il Governo Aldo si trova ad affrontare la sua crisi più profonda. Questa dinamica trasforma il conflitto privato in un evento di portata istituzionale, creando un'allegoria unica del rapporto tra pubblico e privato. Fabio Balsamo dei The Jackal e Aldo (Pif) completano il quadro degli attori coinvolti in questa storia di sentimenti e potere.