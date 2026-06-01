Il Ministero della Salute rafforza la sorveglianza per Ebola

Il Ministero della Salute ha rafforzato la sorveglianza per chi arriva dalle aree interessate dall'epidemia di Ebola. Il caso di un paziente ricoverato a Cagliari, rientrato da Kinshasa con un volo che aveva fatto scalo al Cairo e poi a Fiumicino, ha riaperto l'attenzione sulle nuove misure di sorveglianza adottate dal Ministero.

Il Ministero della Salute ha rafforzato la sorveglianza per chi arriva dalle aree interessate dall'epidemia di Ebola . Il caso di un paziente ricoverato a Cagliari, rientrato da Kinshasa con un volo che aveva fatto scalo al Cairo e poi a Fiumicino, ha riaperto l'attenzione sulle nuove misure di sorveglianza adottate dal Ministero.

Il paziente, un cittadino congolese residente a Cagliari, era stato ricoverato dopo la comparsa di sintomi compatibili con la malattia. Il test sul paziente è risultato negativo per Ebola, ma il Ministero ha rafforzato la sorveglianza per chi arriva dalle aree interessate dall'epidemia. Il Ministero ha definito cinque livelli di rischio, definiti in base alla presenza o meno di sintomi e all'eventuale esposizione al virus.

Nei livelli più bassi rientrano le persone asintomatiche senza esposizioni significative, per le quali è previsto un monitoraggio sanitario fino a 21 giorni. Per le situazioni considerate più a rischio scattano invece misure progressivamente più rigorose, dalla sorveglianza attiva fino alla quarantena e, nei casi di esposizione ad alto rischio, al trasporto in biocontenimento. L'aeroporto di Fiumicino ha riaperto il dibattito sul confine tra prudenza e allarmismo. L'infettivologo Matteo Bassetti ha invitato a mantenere equilibrio e a evitare inutili allarmismi.

Secondo Bassetti, il rischio è quello di associare automaticamente la provenienza geografica alla malattia. Il Ministero ha rafforzato la sorveglianza per chi arriva dalle aree interessate dall'epidemia e ha definito cinque livelli di rischio per prevenire la diffusione del virus





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