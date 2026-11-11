Il ministero respinge il ritiro del manuale storico, Filippi denuncia indottrinamento

Il ministro dell'Istruzione si è opposto a chiedere il ritiro del manuale di storia 2025, accusandolo di contenere affermazioni strumentali; lo storico Francesco Filippi critica la posizione, denunciando una potenziale indottrinamento degli studenti.

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha dichiarato di non voler richiedere il ritiro del manuale storico destinato all'ultimo anno delle superiori, sostenendo che la stessa pubblicazione contenga "affermazioni del tutto strumentali e inattendibili" e che risulterebbe funzionale all'indottrinamento degli studenti. La decisione, che ha guadagnato l'appoggio dell'editore Alessandro Laterza, viene interpretata da Francesco Filippi, storico delle mentalità e studioso della memoria fascista, come una chiusura factuale su una portante questione di educazione pubblica.

Dettagli della controversia sul manuale

La polemica è alimentata da una serie di righe contenute nella pagina 666 del volume, con cui l'autore descrive che il partito fascista "continua ad avere una stretta relazione con la sua base dichiaratamente fascista" e menziona misure detta "liberticide" tra cui il cosiddetto ddl Sicurezza, oltre a parlare di piani di deportazione dei migranti. Valditara, in una riepilogazione fatta a giugno 2025, prese in considerazione modalità di verifica da parte dell'Associazione Italiana Editori e, recentemente, la protesta del capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, al Parlamento.

Also read Manovra 2027, le banche all’attacco: “Dal 2025 impatto di 22 miliardi, governo ci ripensi”

Posizioni delle parti coinvolte

Filippi è in difesa della libertà di pensiero e manifesta, nel suo testo, che la cultura e la scienza debbano rimanere insegnate con gli stessi principi dell'articolo 33 della Costituzione, che garantisce la libera apparizione di forma d'arte e di ricerca scientifica. Sostiene che la chiamata al ritiro del manuale sia un tentativo intimidatorio: "Liquidare fatti documentati come semplici opinioni politiche è un modo di sottrarsi alla responsabilità storica".

L'editore Alessandro Laterza ha espresso preoccupazione, indicando che la proposta di ritiro potrebbe essere interpretata come una pressione eccessiva sul mercato editoriale, dove "convivono edizioni diverse, ciascuna con una propria impostazione". Inoltre, ha ribadito la necessità di considerare le frasi contestate come interpretazioni fondate su fatti documentati.

Advertisement

Il ministro Valditara ha affermato che l'intento della proposta è "nell'interesse stesso dell'editore", con il fine dichiarato di tutelarne la reputazione scientifica. Ha inoltre assunto una posizione critica nei confronti di Fratelli d'Italia, accennando all'accusa che l'uso della fiamma tricolore sul loro simbolo sia indicativa di un legame con la storia fascista.

Impatto e prospettive future

La discussione si inserisce in un contesto più ampio di un'unità nazionale che combatte le tensioni derivanti dalla memoria di un passato controverso. Filippi descrive la polemica come un possibile tentativo di distrazione dalle questioni reali del paese, avvertendo che l'attenuazione del dibattito storico non conduce a una soluzione concreta delle problematiche attuali.

Il ministro Valditara, nel suo discorso, ha chieduto specifiche chiarificazioni: "Qual è la dottrina che si vuole trasmettere agli studenti? E quali sono le dottrine alternative?". Qua filigrana di un'analisi più profonda: come la scuola possa essere di fronte a un conflitto di interpretazioni, ma allo stesso tempo uno spazio di critica creativa e pensamento indipendente. La materia rimane aperta, con una call all'apertura di nuove discussioni che si concatenano a un dibattito più vasto, superando la semplice controversia sulle righe di un volume di storia. La vicenda continua a essere oggetto di monitoraggio, con l'aspettativa che eventuali azioni legislative abbiano termine entro i prossimi mesi.