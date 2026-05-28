Il ministro boliviano Lupo: "Nessuna dimissione per il presidente Paz, le proteste sono antidemocratiche"

Un alto funzionario del governo boliviano esclude le dimissioni del Presidente Rodrigo Paz nonostante le proteste di massa, definite un tentativo antidemocratico. Il governo valuta lo stato di emergenza e cerca sostegno internazionale mentre i blocchi stradali paralizzano il paese.

Il ministro della Presidenza boliviano José Luis Lupo ha categoricamente escluso, in un'intervista esclusiva a Reuters, qualsiasi ipotesi di dimissioni del presidente Rodrigo Paz , definendo le richieste di passo indietro formulate durante le proteste di massa come "antidemocratiche".

La Bolivia sta vivendo da circa un mese una profonda crisi socio-politica, caratterizzata da manifestazioni e blocchi stradali che hanno paralizzato le principali città, interferendo gravemente con le catene di approvvigionamento di beni essenziali. In risposta, il governo ha avviato le procedure per dichiarare lo stato di emergenza, misura che potrebbe comportare il dispiegamento di forze dell'ordine e militari per ripristinare la normalità.

Lupo ha smontato gli allarmismi su un possibile colpo di stato, sottolineando la solida legittimità elettorale di Paz, eletto nel 2025 con il 55% dei voti, e confrontando questo consenso con le dimensioni del movimento di protesta, stimato in circa trentamila persone attive, a fronte dei tre milioni e cinquecentomila voti ottenuti dalla coalizione di governo. La protesta èGuidata da sindacati e da formazioni politiche vicine all'ex presidente Evo Morales, che condizionano la fine dell'instabilità alle dimissioni dell'attuale capo di stato.

L'episodio scatenante è stato lo sciopero dei lavoratori di inizio maggio, degenerato in blocchi autostradali che hanno isolato le città gemelle di La Paz ed El Alto, con i suoi due milioni di abitanti. Le rivendicazioni dei manifestanti ruotano attorno alla revoca delle misure di austerità economica e alla necessità di contrastare il vertiginoso aumento del costo della vita.

Lupo, il cui ruolo principale è il coordinamento tra la presidenza e i ministeri, ha confermato che la priorità del governo rimane l'apertura di un canale di dialogo con i dimostranti, ma non ha escluso il ricorso a strumenti alternativi per garantire il transito di Carburante, cibo e medicinali. Ha inoltre chiarito che la dichiarazione dello stato di emergenza o la richiesta di assistenza internazionale sono opzioni "completeamentegali e legittime", la cui valutazione dipenderà dall'evoluzione dell'emergenza.

Sul fronte internazionale, Lupo ha riferito di aver ricevuto rassicurazioni e comprensione da parte degli organismi finanziatori, tra cui Fondo Monetario Internazionale, Banca Interamericana di Sviluppo e CAF, i quali hanno espresso sensibilità verso la situazione. Tuttavia, ha rimarcato che ciò che più preoccupa il governo è il danno all'immagine internazionale della Bolivia e al settore turistico, con la necessità di presentare al mondo una narrazione diversa da quella di un paese in rivolta.

Infine, ha ricordato la natura del programma economico del presidente Paz, insediato a novembre, che punta a rilanciare l'economia aprendo settori strategici come mining, idrocarburi, litio ed energia agli investimenti privati esteri





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