Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha espresso il suo sostegno al Canada per aumentare le esportazioni verso la Cina del 50% entro il 2030. Wang ha anche affermato che le esportazioni canadesi verso la Cina potrebbero aumentare del 100%, sfruttando lo slancio tra i paesi.

Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha espresso il suo sostegno al Canada per aumentare le esportazioni verso la Cina del 50% entro il 2030.

Wang ha anche affermato che le esportazioni canadesi verso la Cina potrebbero aumentare del 100%, sfruttando lo slancio tra i paesi. Il ministro degli esteri canadese Anita Anand ha dichiarato che il Canada è concentrato sulla crescita della sua economia e sulla diversificazione delle sue relazioni commerciali. Wang è in visita di tre giorni in Canada, la prima di un ministro degli Esteri cinese in un decennio e l'ultimo passo per migliorare i legami.

I due leader hanno discusso un'ampia gamma di argomenti, tra cui il commercio, i diritti umani e le interferenze straniere, in modo 'franco e costruttivo'. Il Canada e la Cina hanno raggiunto un primo accordo commerciale a gennaio per ridurre le tariffe sui veicoli elettrici e sulla colza, quando Carney è diventato il primo primo ministro canadese a visitare la Cina dal 2017.

Il ministro degli esteri canadese Anita Anand ha dichiarato che il Canada è concentrato sulla crescita della sua economia e sulla diversificazione delle sue relazioni commerciali. Wang è in visita di tre giorni in Canada, la prima di un ministro degli Esteri cinese in un decennio e l'ultimo passo per migliorare i legami.

Il Canada e la Cina hanno raggiunto un primo accordo commerciale a gennaio per ridurre le tariffe sui veicoli elettrici e sulla colza, quando Carney è diventato il primo primo ministro canadese a visitare la Cina dal 2017. Il ministro degli esteri canadese Anita Anand ha dichiarato che il Canada è concentrato sulla crescita della sua economia e sulla diversificazione delle sue relazioni commerciali.

Wang è in visita di tre giorni in Canada, la prima di un ministro degli Esteri cinese in un decennio e l'ultimo passo per migliorare i legami. Il Canada e la Cina hanno raggiunto un primo accordo commerciale a gennaio per ridurre le tariffe sui veicoli elettrici e sulla colza, quando Carney è diventato il primo primo ministro canadese a visitare la Cina dal 2017





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