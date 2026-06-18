Il ministro degli Esteri israeliano Saar rompe i contatti con l'UE per il presunto paragone apartheid

Gideon Saar ha interrotto ogni relazione diplomatica con Kaja Kallas dopo che un report ha attribuito alla funzionaria europea un confronto tra Israele e il Sudafrica dell'apartheid, in una escalation che riflette le crescenti tensioni tra Tel Aviv e Bruxelles.

Il ministro degli Affari Esteri israeliano Gideon Saar ha annunciato giovedì la rottura di ogni contatto con l'Alto Rappresentante dell' Unione Europea per la Politica Estera, Kaja Kallas , in risposta alle presunte dichiarazioni da lei rilasciate durante una visita in Messico, nelle quali avrebbe paragonato la situazione di Israele a quella del Sudafrica dell'apartheid.

La decisione, comunicata attraverso post sui social media, rappresenta un' escalation nelle tensioni tra Israele e l'UE, già da mesi al centro di vivaci dispute su questioni relative ai diritti umani, agli insediamenti in Cisgiordania e alla condotta della guerra a Gaza. Saar ha affermato che Kallas avrebbe definito Israele un "regime razzista dell'apartheid" e ha dichiarato che ogni forma di dialogo sarebbe rimasta sospesa fino a una pubblica ritrattazione.

L'accusa si basa su un reportage del 12 giugno del sito Euractiv, che citava fonti diplomatiche anonime; secondo tali fonti, il paragone sarebbe stato espresso in privato durante i colloqui con le autorità messicane, riferendosi specificamente al trattamento riservato da Israele ai palestinesi in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. L'episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescenti frizioni, che vedono l'UE criticare la politica di espansione degli insediamenti ebraici, considerata illegale dal diritto internazionale e un ostacolo alla pace, e aver imposto sanzioni a individui ed entità ritenuti responsabili di violazioni sistematiche dei diritti dei palestinesi.

La risposta israeliana è stata sempre più ferma, con Saar che in occasione delle sanzionì di maggio aveva parlato di un " netto rifiuto" da parte di Israele. Le divisioni interne all'Unione Europea sono profonde: mentre alcuni Stati membri assumono posizioni molto critiche verso Tel Aviv, altri, al contrario, reaffermano la vicinanza strategica.

L'accusa mossa da Saar nei confronti di Kallas - di agire " in modo ossessivo e con palese ingiustizia" - rischia di rendere ancora più complessa la già fragile diplomazia nella regione, sollevando interrogativi sul futuro delle relazioni tra Israele e l'intero blocco comunitario. La vicenda evidenzia come anche dichiarazioni non ufficiali, se mediate dalla stampa, possano innescare crisi diplomatiche formali, con l'uso strumentale dei social network che amplifica le contrapposizioni e riduce lo spazio per un dialogo costruttivo.

Il ministro israeliano sembra aver scelto una linea di intransigenza totale, trasformando una presunta valutazione politica in una questione di principio per la legittimità stessa dello Stato ebraico. La Kallas, da parte sua, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali per confermare o smentire le attribuzioni, ma la pressione per un suo intervento pubblico è destinata a crescere.

La crisi, se non gestita, potrebbe portare a un ulteriore isolamento di Israele sulla scena internazionale e a un deterioramento dei rapporti con un partner economico e politico fondamentale come l'Unione Europea, in un momento in cui il Paese affronta numerose sfide, dalla sicurezza interna alla ricostruzione post-bellica. Il paragone con l'apartheid sudafricano, storicamente utilizzato da molti critici delle politiche israeliane verso i palestinesi, rimane uno dei più divisivi e carichi di significato morale, e la sua evocazione in un contesto diplomatico formale avrebbe conseguenze profonde.

Per ora, l'incertezza sui fatti esatti continua a dominare, ma la posta in gioco è alta: la capacità di mantenere canali di comunicazione aperti in un conflitto sempre più polarizzato





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