Il ministro degli esteri nepalese incontra il capo della diplomazia cinese

Il ministro degli esteri nepalese Shisir Khanal ha incontrato il capo della diplomazia cinese Wang Yi, nel corso del suo primo viaggio nella vicina superpotenza da quando il suo partito ha ottenuto una schiacciante vittoria elettorale a marzo, e pochi giorni dopo aver visitato l'India, rivale regionale di Pechino.

Il ministro degli esteri nepalese Shisir Khanal ha incontrato il capo della diplomazia cinese Wang Yi , nel corso del suo primo viaggio nella vicina superpotenza da quando il suo partito ha ottenuto una schiacciante vittoria elettorale a marzo, e pochi giorni dopo aver visitato l' India , rivale regionale di Pechino.

La destituzione di un governo di coalizione guidato dal Partito Comunista nel cortile di casa di Pechino rappresenta un dilemma per i diplomatici cinesi, che hanno lavorato per rafforzare i legami vitali nei paesi vicini, riaffermando al contempo le rivendicazioni nei mari orientali e meridionali della Cina, secondo gli analisti. La Cina ha sempre posto il Nepal in prima linea nella sua 'diplomazia di vicinato', ha affermato Wang, e 'sosterrà il Nepal nella salvaguardia della sua sovranità nazionale e integrità territoriale'.

Il Nepal ha legami stretti con l'India, potenza dell'Asia meridionale, che gli hanno dato un certo potere di leva sulla Cina, mettendo Pechino nella posizione insolita di dover dimostrare il proprio valore. Il ministro nepalese ha dichiarato ai suoi ospiti a Delhi che il nuovo governo nepalese è 'libero dal fardello politico del passato' e pronto a migliorare le relazioni con l'India.

I legami del Nepal con la Cina sono rimasti in una fase di stallo a causa dell'inerzia nella realizzazione dei progetti infrastrutturali previsti nell'ambito dell'iniziativa infrastrutturale di punta del leader cinese Xi Jinping, la 'Belt and Road', alla quale il Nepal ha aderito nel 2017, principalmente a causa di disaccordi sul finanziamento. Wang ha ribadito l'impegno della Cina a potenziare le infrastrutture del Nepal, sottolineando la cooperazione nei settori della produzione di energia, delle autostrade, dei porti e dell'aviazione.

Secondo Eric Olander, co-fondatore del China-Global South Project, una organizzazione di media e ricerca, Pechino potrebbe essere stata sorpresa dall'esito delle elezioni nepalesi.

'Pechino non ama il cambiamento che le impatta direttamente', ha affermato Olander. 'Il cambiamento che è potenzialmente ostile o sfida i loro interessi è ciò che attira la loro attenzione'. 'Mio consiglio è che non abbiano visto questo venire', ha aggiunto. 'Non piace loro quando i movimenti popolari rovesciano i governi in carica'.

Il ministro nepalese ha incontrato Wang Yi nel corso del suo primo viaggio nella vicina superpotenza da quando il suo partito ha ottenuto una schiacciante vittoria elettorale a marzo, e pochi giorni dopo aver visitato l'India, rivale regionale di Pechino. La destituzione di un governo di coalizione guidato dal Partito Comunista nel cortile di casa di Pechino rappresenta un dilemma per i diplomatici cinesi, che hanno lavorato per rafforzare i legami vitali nei paesi vicini, riaffermando al contempo le rivendicazioni nei mari orientali e meridionali della Cina, secondo gli analisti





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