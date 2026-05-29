Il ministro degli Esteri pakistano a Washington per colloqui con Rubio sulla guerra in Iran

Il ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar è arrivato a Washington per incontrare il segretario di Stato americano Marco Rubio. I colloqui riguardano i negoziati per la fine della guerra in Iran, con focus sul cessate il fuoco e sulla riapertura dello Stretto di Hormuz. L'accordo preliminare non è ancora stato approvato da Trump.

Il ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar è arrivato a Washington venerdì per colloqui con il segretario di Stato americano Marco Rubio . L'incontro, previsto per le 10 del mattino (1400 GMT) secondo il programma di Rubio pubblicato sul sito del Dipartimento di Stato, si concentrerà sugli ultimi sviluppi dei negoziati per porre fine alla guerra in Iran .

Un primo round di colloqui di pace ospitato in Pakistan si è concluso senza un accordo definitivo, ma fonti citate dalla Reuters hanno riferito giovedì che Teheran e Washington avrebbero raggiunto un'intesa preliminare per estendere il cessate il fuoco annunciato ad aprile e rimuovere le restrizioni alla navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz. Tuttavia, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump deve ancora approvare l'intesa, e l'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha ribadito venerdì che l'accordo non è stato finalizzato, sottolineando che ha subito modifiche nei giorni scorsi.

Dar, che ricopre anche la carica di vice primo ministro, rappresenta il tentativo del Pakistan di mediare un conflitto che ha causato migliaia di vittime e sconvolgimenti economici globali a causa dell'impennata dei prezzi energetici. La mediazione è stata guidata dal capo dell'esercito pakistano, il feldmaresciallo Asim Munir, elogiato da Trump. Il presidente americano ha dichiarato ripetutamente da metà marzo che la fine della guerra è vicina, ma Washington e Teheran non hanno mostrato progressi significativi verso una posizione comune.

L'Iran chiede la revoca delle sanzioni, lo scongelamento dei beni all'estero e il ritiro delle forze statunitensi dalla regione, mentre gli Stati Uniti insistono per lo smantellamento del programma nucleare iraniano, che Teheran sostiene essere a scopi pacifici. La questione più urgente riguarda la libera circolazione nello Stretto di Hormuz, attraverso cui prima del conflitto transitava un quinto del petrolio e del gas globale.

Negli ultimi giorni, i dati MarineTraffic hanno mostrato che nessuna petroliera ha attraversato lo stretto nelle 24 ore precedenti venerdì, sebbene una nave portaveicoli con bandiera cinese sia transitata. La televisione di Stato iraniana ha affermato che 24 navi sono passate nello stretto nelle ultime 24 ore, ribadendo che nessuna può transitare senza autorizzazione dei Guardiani della Rivoluzione.

Il Pakistan ha dichiarato che i colloqui tra Dar e Rubio si concentreranno anche sulle relazioni bilaterali e sugli sforzi di Islamabad per promuovere la pace e la stabilità regionale attraverso il dialogo e la diplomazia. L'esito dell'incontro potrebbe avere ripercussioni significative non solo per la regione, ma per l'intera economia globale, dipendente dalla sicurezza energetica del Golfo Persico





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