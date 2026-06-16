Il ministro degli Esteri turco incontra il collega russo a Mosca per discutere la sicurezza nel mar Nero e la pace in Ucraina

Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha incontrato il suo omologo russo Sergej Lavrov a Mosca per discutere la sicurezza nel mar Nero e la pace in Ucraina. Fidan ha ribadito l'offerta della Turchia di mediare tra Kiev e Mosca e ha espresso la necessità di evitare azioni che minaccino la sicurezza regionale e gli interessi della Turchia nel mar Nero. Inoltre, ha affermato che la priorità per la Turchia è che le parti riprendano i negoziati e pongano fine alla guerra il prima possibile.

Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha partecipato a una conferenza stampa a Mosca, in Russia , il 16 giugno 2026, al termine dei colloqui con il suo omologo russo Sergej Lavrov.

Durante la conferenza stampa, Fidan ha dichiarato di aver comunicato al ministro degli Esteri russo la necessità di evitare azioni nel mar Nero che minaccino la sicurezza regionale e gli interessi della Turchia. Inoltre, ha ribadito l'offerta della Turchia di mediare tra Kiev e Mosca. Negli ultimi mesi, Ucraina e Russia si sono accusate a vicenda di attacchi con droni contro petroliere al largo della costa settentrionale della Turchia, compreso uno contro una nave di proprietà turca.

Ankara ha protestato sia con Kiev che con Mosca per gli attacchi. La priorità per la Turchia, che ha ospitato i precedenti cicli di colloqui diretti tra Ucraina e Russia, è che le parti riprendano i negoziati e pongano fine alla guerra il prima possibile. Fidan ha affermato che la Turchia è pronta a ospitare nuovamente i prossimi round di colloqui e a discutere su come i negoziati possano proseguire in modo più orientato ai risultati.

Inoltre, ha comunicato al ministro degli Esteri russo l'aspettativa della Turchia di evitare qualsiasi incidente che possa danneggiare gli interessi del suo paese nel mar Nero. Fidan e Lavrov hanno discusso dei possibili modi per garantire la sicurezza della navigazione nella regione e la Turchia si oppone anche a qualsiasi attacco contro i civili e le infrastrutture civili. Kiev ha chiesto ad Ankara in aprile di mediare ospitando un incontro a livello di leader.

La Turchia, che ospiterà un vertice NATO questo luglio, ha mantenuto rapporti cordiali con Mosca e Kiev sin dall'invasione su vasta scala della Russia nel 2022





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