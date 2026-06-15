Il ministro degli esteri turco ripeterà l'offerta di ospitare colloqui tra Russia e Ucraina

Il ministro degli esteri turco Hakan Fidan ripeterà l'offerta della Turchia di ospitare i colloqui tra Russia e Ucraina durante una visita a Mosca questa settimana. La visita di martedì e mercoledì precede il vertice NATO che la Turchia ospiterà il 7-8 luglio e fa seguito alla richiesta avanzata da Kiev ad Ankara in aprile di mediare ospitando un incontro a livello di leader.

Il ministro degli esteri turco Hakan Fidan ripeterà l'offerta della Turchia di ospitare i colloqui tra Russia e Ucraina durante una visita a Mosca questa settimana.

La visita di martedì e mercoledì precede il vertice NATO che la Turchia ospiterà il 7-8 luglio e fa seguito alla richiesta avanzata da Kiev ad Ankara in aprile di mediare ospitando un incontro a livello di leader. La Turchia ha mantenuto rapporti cordiali con Mosca e Kiev sin dall'invasione russa del 2022. Il ministro degli esteri turco incontrerà il suo omologo russo Sergej Lavrov e successivamente il presidente russo Vladimir Putin.

Metterà in guardia contro un'ulteriore escalation nel mar Nero e ripeterà la proposta della Turchia di un cessate il fuoco limitato sui porti e sulle infrastrutture energetiche. In recenti mesi, Ucraina e Russia si sono accusate a vicenda di attacchi con droni contro petroliere al largo della costa settentrionale della Turchia. Un funzionario ucraino ha dichiarato che Kiev accoglierebbe con favore un'offerta della Turchia di ospitare colloqui bilaterali, come proposto più volte dal presidente Volodymyr Zelenskiy.

L'ambasciatore di Kiev ad Ankara ha dichiarato a Reuters il mese scorso che il Paese desidera legami più profondi con la Turchia, compresa la produzione congiunta nell'industria della difesa. Il ministro degli esteri turco discuterà anche degli sviluppi nel Caucaso meridionale, dopo che il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha vinto le elezioni questo mese e mentre Yerevan lavora con l'Azerbaigian a un accordo di pace che potrebbe accelerare la normalizzazione dei rapporti tra la Turchia e l'Armenia





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