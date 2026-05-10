Il ministro della cultura giuli licenzia merlino e proieti

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha licenziato Emanuele Merlino, capo della sua segreteria tecnica, emanazione al Mic del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, ed Elena Proietti, segretaria particolare.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha licenziato Emanuele Merlino , capo della sua segreteria tecnica , emanazione al Mic del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, ed Elena Proietti , segretaria particolare.

Sarebbero già pronti i decreti di revoca. Alla base della rottura con Merlino, potentissimo al Collegio romano, ci sarebbe la vicenda dei fondi negati al documentario su Giulio Regeni. Un caso definito dallo stesso ministro "inaccettabile" ancora la settimana scorsa in occasione della cerimonia per i David di Donatello al Quirinale. Proietti, invece, figura di spicco di Fratelli d’Italia in Umbria, il mese scorso avrebbe disertato una trasferta del ministro a New York, non presentandosi in aeroporto.

Inaspettata è soprattutto la cacciata di Merlino, molto vicino a Palazzo Chigi. Prima della nomina di Giampiero Cannella, era circolata la voce di una possibile promozione del funzionario a sottosegretario alla Cultura.

"Nessun commento" è l’unica dichiarazione che filtra dal ministero della Cultura, ad ora





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