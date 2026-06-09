Il ministro della Cultura rinnova il consiglio di amministrazione delle Gallerie degli Uffizi

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha rinnovato il consiglio di amministrazione delle Gallerie degli Uffizi per il periodo 2026-2031. Il vecchio consiglio di amministrazione era scaduto lo scorso 31 dicembre. I nuovi nomi sono stati scelti da Alessandro Giuli e sono stati confermati da una nota del ministro.

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli , ha rinnovato il consiglio di amministrazione delle Gallerie degli Uffizi per il periodo 2026-2031. Il vecchio consiglio di amministrazione era scaduto lo scorso 31 dicembre.

I nuovi nomi sono stati scelti da Alessandro Giuli e sono stati confermati da una nota del ministro. Il nuovo consiglio di amministrazione sarà composto da Carlo Deodato, segretario generale di Palazzo Chigi, e Alessandro Campi, professore di scienze politiche e relazioni internazionali dell'università di Perugia e direttore dell'istituto per la storia del Risorgimento italiano di Roma.

Inoltre, il nuovo consiglio di amministrazione sarà composto da Carmen Bambach, considerata tra le maggiori esperte mondiali di Leonardo da Vinci e attualmente responsabile del dipartimento disegni e stampe del Metropolitan Museum of Art, e Stefano Mugnai, ex consigliere regionale e ex deputato di Forza Italia, già candidato presidente della Toscana nel 2015. Del nuovo consiglio di amministrazione fa parte di diritto anche il direttore degli Uffizi, Simone Verde.

Il caso è esploso perché Tomaso Montanari, storico dell'arte e rettore dell'università per stranieri di Siena, ha annunciato l'intenzione di dimettersi dal comitato scientifico delle Gallerie degli Uffizi dopo le nomine per il nuovo cda del celebre museo. Montanari è su tutte le furie:





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