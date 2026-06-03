Il ministro della Difesa boliviano si dimette dopo un mese di proteste anti-governative

Il ministro della Difesa boliviano si è dimesso martedì dopo un mese di proteste anti-governative che hanno bloccato le strade delle principali città. Questo è il più alto livello di uscita finora sotto il presidente centrista Rodrigo Paz, che sta affrontando richieste di dimissioni. I manifestanti chiedono al governo di Paz di revocare le misure di austerità e di affrontare l'aumento del costo della vita.

Il ministro della Difesa boliviano si è dimesso martedì dopo un mese di proteste anti-governative che hanno bloccato le strade delle principali città, hanno detto due fonti governative.

Questo è il più alto livello di uscita finora sotto il presidente centrista Rodrigo Paz, che a sua volta sta affrontando richieste di dimissioni. L'elezione di Paz, avvenuta a novembre, ha posto fine a quasi due decenni di governo di sinistra. I manifestanti, tra cui i sindacati e i gruppi fedeli all'ex presidente di sinistra Evo Morales, chiedono al governo di Paz di revocare le misure di austerità e di affrontare l'aumento del costo della vita.

Una delle fonti ha detto che Ernesto Justiniano, un viceministro coinvolto nella lotta al narcotraffico che ha ricoperto il ruolo di zar della lotta alla droga nel 2002 e 2003, è stato scelto per sostituire l'attuale ministro della Difesa Marcelo Salinas. Il conflitto è iniziato con uno sciopero dei lavoratori a maggio che è degenerato in blocchi autostradali che hanno interrotto l'accesso alle città vicine di La Paz e El Alto, che ospitano circa 2 milioni di persone.

Paz a fine maggio ha dichiarato che avrebbe riorganizzato il gabinetto in risposta alle proteste e la scorsa settimana ha fatto passi avanti verso la dichiarazione dello stato di emergenza che potrebbe inviare truppe nelle strade nel tentativo di riportare la calma. Il ministro della Presidenza boliviano Jose Luis Lupo, in un'intervista rilasciata a Reuters la scorsa settimana, ha escluso qualsiasi possibilità di dimissioni di Paz e ha detto che le richieste di dimissioni del presidente sono 'antidemocratiche'.

Paz è salito alla presidenza grazie all'impegno di aprire la Bolivia agli investimenti privati stranieri in progetti legati all'industria mineraria, agli idrocarburi, al litio e all'energia. Si è insediato mentre la Bolivia era alle prese con una grave carenza di carburante e con la diminuzione delle riserve di valuta estera. Paz ad aprile ha sostituito il suo ministro dell'Energia, nominando al suo posto Marcelo Blanco, ex vice ministro dell'Elettricità e delle Energie rinnovabili





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bolivia Proteste Governo Ministro Della Difesa Rodrigo Paz Evo Morales Austerità Costo Della Vita

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Festa della Repubblica, messaggio Usa: Rubio elogia Italia su difesa, Ucraina e Medio OrienteMarco Rubio celebra l’80° anniversario della Repubblica italiana e definisce l’Italia “un partner solido e un amico degli Stati Uniti”, sottolineando i valori condivisi e il ruolo strategico di Roma nel legame transatlantico.

Read more »

Brahim Diaz e Nico Paz, destini incrociati: Juve e Como sperano. Il punto di Gianluca Di Marzio'Brahim Diaz e Nico Paz, i destini incrociati di questo mercato tra Italia e Real Madrid'.

Read more »

Record storico per le esportazioni della difesa israeliana: 19,2 miliardi di dollari nel 2025Il Ministero della Difesa israeliano ha annunciato una crescita del 30% delle esportazioni del settore nel 2025, toccando i 19,2 miliardi di dollari. I sistemi missilistici e di difesa aerea guidano la domanda internazionale, spinta dalle performance in combattimento. L'Europa e l'Asia-Pacifico sono i mercati principali.

Read more »

Sangiuliano, il caso della ferita alla testa: la difesa punta al tentato omicidio per la BocciaIl processo si aprirà a ottobre. L’imprenditrice è già imputata per stalking, lesioni, diffamazione e interferenze illecite

Read more »