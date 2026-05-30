Il ministro della Difesa cinese salta il dialogo di Shangri-La

Il ministro della Difesa cinese Dong Jun ha saltato per il secondo anno consecutivo l'incontro di Singapore sulla sicurezza, saltando l'opportunità di incontrare il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth e le controparti di Australia, Francia, Gran Bretagna, Giappone e altre nazioni.

Il ministro della Difesa cinese Dong Jun ha saltato per il secondo anno consecutivo l'incontro di Singapore sulla sicurezza, saltando l'opportunità di incontrare il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth e le controparti di Australia, Francia, Gran Bretagna, Giappone e altre nazioni.

Al suo posto, Pechino ha inviato una delegazione di basso profilo di 'esperti e studiosi' dell'Esercito Popolare di Liberazione. Il discorso del ministro della Difesa cinese o di un alto funzionario che ha esposto la dottrina di difesa di Pechino e le prospettive sulle tensioni globali è stato eliminato dal programma di quest'anno, come nel 2025.

Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha descritto la Cina come una minaccia nell'Indo-Pacifico e ha urtato gli alleati asiatici a rafforzare la spesa di difesa. Quest'anno, Hegseth ha colto un tono più misurato, anche se ha avvertito che 'nessuno stato, compresa la Cina, può imporre la sua egemonia e mettere in discussione la sicurezza o la prosperità del nostro paese e dei nostri alleati'.

La Cina ha iniziato a inviare una delegazione di alto livello al dialogo di Shangri-La nel 2007. Ha inviato il suo ministro della Difesa nel 2011 e nuovamente nel 2019, e ha continuato la pratica dal 2022 al 2024. Il dialogo di Shangri-La è stato sospeso nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia di COVID-19.

Il diplomatico veterano di Singapore, Bilahari Kausikan, ha detto che il dialogo di Shangri-La era sempre stato principalmente per ancorare gli Stati Uniti in Asia sud-orientale e assicurare che il suo capo della difesa venisse a Singapore e in Asia sud-orientale almeno una volta all'anno.

'Se la Cina è rappresentata dal suo ministro della Difesa è un fattore secondario. Sarebbe bello, ma non essenziale, avere il ministro della difesa cinese qui.





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