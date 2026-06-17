Il Ministro della Difesa del Somaliland smentisce la presenza militare israeliana e i negoziati per una base

Il ministro della Difesa del Somaliland ha negato la presenza di forze militari israeliane nel paese e le trattative per aprire una base, pur confermando l'addestramento militare e di polizia fornito da Israele. La versione contraddice le voci circolate nei giorni scorsi e si inserisce nel contesto del riconoscimento unilaterale israeliano del Somaliland, avvenuto a dicembre e criticato dalla Somalia.

Secondo quanto dichiarato dal ministro della Difesa del Somaliland , Mohamed Yusef Ali, non vi è alcuna presenza militare israeliana nel territorio e non sono in corso negoziati per l'apertura di una base da parte di Israele .

La smentita arriva nel contesto di una conferenza economica a Tel Aviv, dove il ministro ha confermato tuttavia che collaborazioni in materia di addestramento militare e di polizia sono effettivamente in atto tra i due paesi. Il riferimento a possibili basi militari è stato definito dal ministro semplicemente come 'voci' o 'rumors', smentendo così le indiscrezioni apparse su diverse testate internazionali.

Il riconoscimento del Somaliland da parte di Israele, avvenuto lo scorso dicembre, ha rappresentato un passo diplomatico significativo, seppure non ufficialmente riconosciuto a livello internazionale. Il governo della Somalia, che considera il Somaliland ancora parte del proprio territorio, ha reagito con forza a quel riconoscimento definendolo un attacco deliberato alla propria sovranità nazionale. Questa vicenda si inserisce in un più ampio quadro geopolitico che vede aumentare gli interessi strategici di Israele nella regione del Corno d'Africa.

La posizione del Somaliland, autoproclamatosi indipendente nel 1991 ma mai riconosciuto a livello internazionale, cerca quindi un sostegno diplomatico e militare per consolidare la propria effettiva autonomia. Le collaborazioni in campo di sicurezza con Israele potrebbero rappresentare un elemento chiave per il rafforzamento delle istituzioni militari e di polizia della regione. Per contro, la Somalia centrale vede tali accordi come un tentativo di indebolire la propria integrità territoriale.

Le autorità israeliane non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, né confermato né smentito la presenza di contingenti militari, limitandosi a sottolineare le partnership esistenti nella formazione del personale di sicurezza. In assenza di chiarimenti ufficiali da parte di Tel Aviv, il dibattito rimane aperto sulle reali intenzioni e sull'estensione della cooperazione bilaterale.

L'evoluzione della situazione sarà seguita con attenzione dagli analisti internazionali, soprattutto alla luce dei nuovi assetti geopolitici che riguardano il Mar Rosso e le rotte commerciali strategiche ad esse collegate. Il Corno d'Africa si conferma pertanto una zona di crescente importanza per gli equilibri di sicurezza regionali e globali, con potenziali sviluppi che potrebbero ridefinire le alleanze nei prossimi anni





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