Il ministro della Difesa di Taiwan: i pattugliamenti cinesi a est dell'isola sono un atto provocatorio

La Guardia Costiera cinese ha condotto operazioni nelle acque a est di Taiwan in risposta ai colloqui sul confine marittimo tra Giappone e Filippine. Il ministro della Difesa Wellington Koo parla di "atto provocatorio" e annuncia una stretta coordinazione militare con la Guardia Costiera per proteggere la sovranità nazionale.

Il ministro della Difesa di Taiwan , Wellington Koo, ha definito i pattugliamenti della Guardia Costiera cinese a est di Taiwan come un "atto provocatorio", annunciando una stretta coordinazione con la Guardia Costiera locale per rispondere a queste azioni.

La tensione nella regione è aumentata dopo che Giappone e Filippine hanno dichiarato la scorsa settimana l'intenzione di avviare colloqui formali per delimitare i propri confini marittimi, una mossa vista da Pechino come coinvolgente le acque al largo di Taiwan. In risposta, la Cina ha inviato navi per condurre una "speciale operazione di applicazione della legge sul traffico marittimo" nelle acque orientali taiwanesi, secondo quanto riportato dai media statali cinesi nella serata di sabato.

La Guardia Costiera di Taiwan ha reagito inviando proprie unità per avvertire quelle cinesi, affermando domenica di averle "espulse" dalle acque considerate riservate. Il ministro Koo ha descritto l'azione cinese come un tentativo di rivendicare il dominio sulle acque orientali, paragonandola al lancio di "una grande ragnatela" sulla regione, definendola un "grave affronto alla nostra sovranità nazionale".

Ha sottolineato che i militari taiwanesi manterranno una condivisione continua e approfondita dell'intelligence con la Guardia Costiera, delineando una chiara divisione delle responsabilità e agendo sempre in base agli accordi sulle risorse per salvaguardare la sicurezza marittima e la sovrananza nazionale. La Marina di Taiwan, precisa Koo, ha tradizionalmente il compito di sorvegliare e ammonire le navi della Marina cinese, mentre la Guardia Costiera, che avrebbe un ruolo ausiliario in caso di conflitto, si concentra sul monitoraggio delle unità della Guardia Costiera cinese.

Parallelamente, Taiwan sta monitorando la missione prolungata della portaerei cinese Liaoning nel Pacifico occidentale, attualmente situata a est delle Filippine. Il governo taiwanese ribadisce il suo rifiuto delle rivendicazioni di sovranità di Pechino, che a sua volta non riconosce alcuna sovranità di Taiwan e non ha mai escluso l'uso della forza per riunificare l'isola sotto il suo controllo.

Questa dinamica evidenzia come le dispute marittime nella regione dell'Asia orientale siano sempre più intrecciate con le tensioni geopolitiche tra Cina e Taiwan, e come le azioni unilaterali di Pechino vengano percepite da Taipei non solo come minacce alla sicurezza ma anche come tentativi di ridefinire lo status quo attraverso operazioni di "guerra cognitiva"





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