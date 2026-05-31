Il ministro della Difesa giapponese Shinjiro Koizumi ha negato le accuse di "nuovo militarismo" in un discorso pronunciato al Dialogo di Shangri-La a Singapore. Ha sottolineato che il Giappone non ha armi nucleari o bombardieri strategici e che l'etichetta di "nuovo militarismo" è ingiustificata.

Il ministro della Difesa giapponese Shinjiro Koizumi ha negato le accuse di " nuovo militarismo " in un discorso pronunciato al Dialogo di Shangri-La a Singapore. Ha sottolineato che il Giappone non ha armi nucleari o bombardieri strategici e che l'etichetta di " nuovo militarismo " è ingiustificata.

Ha aggiunto che il Giappone ha sempre rispettato il diritto internazionale e ha compiuto sforzi sinceri per mantenere un ordine internazionale libero e aperto. Il ministro della Difesa cinese Dong Jun ha saltato l'incontro di Singapore sulla sicurezza per il secondo anno consecutivo, saltando l'opportunità di incontrare le sue controparti. La Cina ha invitato i Paesi dell'Asia-Pacifico a essere vigili e a "resistere insieme alle azioni sconsiderate del neomilitarismo giapponese".

Il ministro della Difesa giapponese si è detto "triste" per non aver potuto incontrare le sue controparti cinesi al dialogo





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