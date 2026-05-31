Il ministro della Difesa giapponese Shinjiro Koizumi respinge le accuse di 'nuovo militarismo'

Il ministro della Difesa giapponese Shinjiro Koizumi ha respinto le accuse di 'nuovo militarismo' rivolte a Tokyo e ha criticato la Cina per la rapida espansione delle sue forze armate con poca trasparenza.

Il ministro della Difesa giapponese Shinjiro Koizumi ha respinto le accuse di ' nuovo militarismo ' rivolte a Tokyo e ha criticato la Cina per la rapida espansione delle sue forze armate con poca trasparenza.

La Cina continua ad aumentare le spese per la difesa ad un livello elevato, ha detto Koizumi al Dialogo di Shangri-La a Singapore. Ha aggiunto che l'approccio esterno e le attività militari della Cina sono questioni di seria preoccupazione per il Giappone e per la comunità internazionale allo stesso tempo. Ribattendo alle critiche secondo cui il Giappone starebbe abbracciando un nuovo militarismo, Koizumi ha detto: 'Pensateci. C'è un Paese che ha un enorme arsenale di armi nucleari e bombardieri strategici.

Il Giappone non ha nessuna di queste armi, eppure viene etichettato come 'nuovo militarismo'?

' Ha anche affermato che i risultati del Giappone dalla Seconda Guerra Mondiale 'parlano da soli', citando la sua adesione al diritto internazionale e l'impegno alla Carta delle Nazioni Unite, oltre agli sforzi per sostenere un 'ordine internazionale libero e aperto'. La Cina ha criticato il Giappone per la sua politica di difesa, mentre il Giappone ha risposto che è 'determinato' a giocare un nuovo ruolo nella cooperazione in materia di equipaggiamento militare nella regione dell'Asia-Pacifico.

Il ministro della Difesa giapponese ha anche affermato che il Giappone è 'aperto' a un dialogo con la Cina e altri paesi della regione per promuovere la stabilità. La tensione tra i due paesi è aumentata dopo che il Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi ha avvertito in novembre che un attacco cinese a Taiwan potrebbe provocare una risposta militare giapponese.

La Cina ha risposto criticando il Giappone per la sua politica di difesa, mentre il Giappone ha risposto che è 'determinato' a giocare un nuovo ruolo nella cooperazione in materia di equipaggiamento militare nella regione dell'Asia-Pacifico. Il ministro della Difesa giapponese ha anche affermato che il Giappone è 'aperto' a un dialogo con la Cina e altri paesi della regione per promuovere la stabilità.

La tensione tra i due paesi è aumentata dopo che il Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi ha avvertito in novembre che un attacco cinese a Taiwan potrebbe provocare una risposta militare giapponese





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Shinjiro Koizumi Nuovo Militarismo Cina Giappone Difesa Asia-Pacifico

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un padre ucciso in difesa della figlia, lite con l'ex compagno finita nel sangueUn padre di 59 anni è stato ucciso mentre difendeva la figlia da un ex compagno che l'aveva aggredita con un oggetto tagliente. La lite è degenerata in una scena di violenza in cui il padre è rimasto a terra esanime. La figlia della vittima, una donna di 39 anni, ha riportato una lieve ferita superficiale. L'ex compagno della figlia è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita.

Read more »

Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia sviluppano veicoli sottomarini senza equipaggio nell'ambito di AUKUSIl segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha annunciato che il paese, insieme alla Gran Bretagna e all'Australia, sta lavorando per sviluppare veicoli sottomarini senza equipaggio nell'ambito del patto di difesa trilaterale AUKUS. Il programma rientra nel cosiddetto 'secondo pilastro' di AUKUS, che prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per la difesa, tra cui informatica quantistica, sottomarini, ipersonici, intelligenza artificiale e tecnologia informatica. Il ministro della Difesa britannico John Healey ha dichiarato che il progetto fornirà rapidamente alle forze armate le tecnologie più avanzate sul campo di battaglia.

Read more »

Il ministro della Difesa giapponese nega le accuse di "nuovo militarismo"Il ministro della Difesa giapponese Shinjiro Koizumi ha negato le accuse di "nuovo militarismo" in un discorso pronunciato al Dialogo di Shangri-La a Singapore. Ha sottolineato che il Giappone non ha armi nucleari o bombardieri strategici e che l'etichetta di "nuovo militarismo" è ingiustificata.

Read more »

Possibilità di una trattativa per un accordo di supporto logistico-militare Giappone-Corea del Sud: ministri discutono in SingapurI ministri della Difesa della Corea del Sud e del Giappone discutono la possibilità di concludere un accordo di supporto logistico-militare, dopo che l'agenzia di stampa Yonhap ha riferito domenica della discussione tra Ahn Gyu-back e Shinjiro Koizumi alla fine della conferenza sulla sicurezza regionale 'Shangri-La' a Singapore

Read more »