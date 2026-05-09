Il ministro della Difesa Guido Crosetto difende gli Alpini e il loro ruolo nel tessuto civile italiano

Dopo le polemiche nate intorno a alcuni episodi contestati durante gli eventi a Genova, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha voluto sottolineare il valore storico e sociale del corpo degli Alpini e la loro attività nel soccorso e nella protezione civile. Secondo Crosetto, gli Alpini non molestino, ma siano qui per festeggiare il loro ruolo nel tessuto civile italiano.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha risposto alle polemiche nata intorno agli Alpini durante la cerimonia di saluto alla nave scuola Amerigo Vespucci, sottolineando il valore storico e sociale del corpo degli Alpini e la loro attività nel soccorso e nella protezione civil e.

Crosetto ha inoltre invitato alla non generalizzazione sull’intero corpo degli Alpini e alla condanna dei comportamenti scorretti. Nel suo intervento, Crosetto ha ricordato anche il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli e il loro contributo durante le recenti Olimpiadi





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