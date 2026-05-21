Il ministro della Giustizia filippino dichiara esecutivo il mandato della CPI contro il senatore dela Rosa

Le autorità filippine confermano che il mandato della Corte penale internazionale per Ronald dela Rosa, architetto della guerra alla droga di Duterte, è vincolante e incaricano le forze dell'ordine di procedere all'arresto. Il ministro della Giustizia Vida qualifica dela Rosa come fuggitivo dalla giustizia che deve essere condotto dinanzi alla CPI.

Le autorità filippine hanno intensificato gli sforzi per dare esecuzione a un mandato della Corte penale internazionale emesso nei confronti del senatore Ronald dela Rosa, figura centrale nella implementazione della controversa guerra alla droga dell'ex presidente Rodrigo Duterte.

Il ministro della Giustizia filippino Fredderick Vida ha dichiarato pubblicamente che il mandato internazionale è pienamente esecutivo e vincolante per le istituzioni del paese, sottolineando che le forze dell'ordine hanno ricevuto istruzioni esplicite per procedere all'arresto del senatore. Secondo le dichiarazioni ufficiali, dela Rosa dovrebbe essere condotto dinanzi alla Corte penale internazionale per affrontare le accuse che gli vengono mosse.

Vida ha qualificato dela Rosa come fuggitivo dalla giustizia, evidenziando la natura urgente della situazione e l'importanza del pieno rispetto degli obblighi internazionali assunti dalle Filippine come membro degli organismi di giustizia globale. La situazione si è sviluppata in un contesto di crescenti pressioni internazionali sulle Filippine riguardanti la responsabilità per le azioni compiute durante la guerra alla droga di Duterte, una campagna che ha provocato migliaia di morti tra il 2016 e il 2022.

Attivisti per i diritti umani e organizzazioni internazionali hanno a lungo ritenuto che le azioni intraprese durante questa campagna costituissero crimini contro l'umanità e altre violazioni gravi del diritto internazionale. Il mandato della Corte penale internazionale contro dela Rosa rappresenta un passo significativo nel perseguimento della responsabilità penale per gli architetti e gli esecutori della politica di guerra alla droga.

Manifestanti si sono riuniti fuori dal Senato filippino portando cartelli che chiedevano esplicitamente l'arresto del senatore, evidenziando il crescente supporto pubblico per azioni legali contro i responsabili dei presunti crimini. La posizione assunta dal ministro della Giustizia segna un importante cambiamento nella politica governativa filippina riguardante la cooperazione con la Corte penale internazionale. Precedentemente, le autorità filippine avevano mostrato una certa riluttanza nel rispondere pienamente ai mandati internazionali, con alcuni funzionari che avevano sollevato questioni di sovranità nazionale.

Tuttavia, la dichiarazione di Vida suggerisce un impegno rinnovato verso l'adesione ai principi del diritto internazionale e agli obblighi derivanti dall'adesione alle convenzioni internazionali. L'arresto di dela Rosa, se attuato, potrebbe rappresentare un momento di svolta nel sistema giudiziario filippino e nella sua disposizione a tenere conto i propri funzionari pubblici per le azioni compiute durante l'esercizio del potere.

Questa azione avrebbe anche implicazioni significative per il precedente legale nelle Filippine e nel più ampio contesto del diritto penale internazionale in Asia del Sud-Est





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