Il ministro della Giustizia filippino ordina l'arresto del senatore dela Rosa ricercato dalla Corte penale internazionale

Le autorità filippine hanno ricevuto l'ordine di catturare il senatore Ronald dela Rosa, ex capo della polizia e principale esecutore della guerra alla droga di Duterte, che è ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini contro l'umanità. L'ordine giunge dopo che dela Rosa è tornato dalle latitanza e ha cercato rifugio al Senato prima di scomparire.

Il ministro della Giustizia filippino Fredderick Vida ha emesso un ordine giovedì ai responsabili dell'applicazione della legge per catturare il senatore Ronald 'Bato' dela Rosa, ricercato dalla Corte penale internazionale per presunti crimini contro l'umanità .

Questo ordine giunge un giorno dopo che un tribunale ha respinto il tentativo di dela Rosa di impedire il suo arresto. Vida ha affermato che le autorità dispongono di informazioni sulla posizione del senatore e che chiunque lo aiuti a evitare l'arresto dovrà affrontare le conseguenze legali.

Il mandato della Corte penale internazionale per l'arresto di dela Rosa, emesso a novembre e reso pubblico all'inizio della scorsa settimana, rimane valido nonostante i tentativi legali del senatore di contestare la sua applicabilità sulla base del ritiro delle Filippine dal trattato fondativo della corte nel 2019. Dela Rosa, ex capo della polizia e principale esecutore della sanguinosa guerra alla droga dell'ex presidente Rodrigo Duterte durante il suo mandato dal 2016 al 2022, nega di aver incitato o partecipato a omicidi illegali durante questa campagna.

Durante questo periodo, migliaia di presunti spacciatori e consumatori di droga sono stati uccisi in operazioni di polizia o in misteriosi omicidi nei bassifondi urbani. La settimana scorsa, dopo sei mesi di latitanza, dela Rosa è tornato drammaticamente nelle Filippine e ha cercato rifugio al Senato per diversi giorni prima di scomparire alle prime ore del 14 maggio, in seguito a una notte di caos e sparatorie che ha seguito il suo appello per l'aiuto e l'affermazione che il suo arresto era imminente.

Gli avvocati del senatore hanno confermato questa settimana che egli si trovava nelle Filippine al momento della sua richiesta di protezione legale. Duterte, ora ottantunenne, si trova attualmente in detenzione all'Aia dopo il suo arresto lo scorso anno e affronterà un processo in cui è accusato di crimini contro l'umanità, anche se sostiene la sua innocenza.

Dela Rosa rimane una figura di spicco nelle Filippine, in parte grazie al suo profilo pubblico mantenuto tramite la sua candidatura al Senato dopo aver lasciato la polizia, dove mantiene ancora alleati influenti. È anche un leale sostenitore della figlia dell'ex presidente, vicepresidente Sara Duterte.

Il capo della Polizia nazionale filippina Jose Melencio Nartatez ha dichiarato giovedì che la PNP ha preso nota della direttiva del ministero della Giustizia e si atterrà ai suoi obblighi legali, sebbene abbia evitato di affermare esplicitamente che procederà all'arresto di dela Rosa. Nartatez ha sottolineato in una dichiarazione che la PNP assicura al pubblico che tutte le azioni intraprese rimarranno imparziali, professionali e nei limiti della legge, con pieno rispetto per i diritti costituzionali di tutte le parti interessate.

Il ministro della Giustizia Vida ha insistito che il mandato della Corte penale internazionale per l'arresto di dela Rosa rimane esecutivo e vincolante, nonostante gli sforzi legali del senatore di contestare la sua legittimità sulla base della posizione tecnica della ritirata delle Filippine dalla giurisdizione della corte





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