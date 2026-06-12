Il mio glow-up da 20mila dollari: la trasformazione fisica dopo una rottura sentimentale

Una consulente di marketing e social media di Parigi racconta il suo percorso di trasformazione fisica, costato quasi 20mila dollari, dopo la fine di una relazione durata quattro anni. Tra dieta, chirurgia estetica e trattamenti, la donna ha perso 26 chili e ha modificato alcuni tratti del suo aspetto, investendo in faccette dentali, rinoplastica, Botox e abbonamento in palestra di lusso.

Tutto è iniziato con la fine di una relazione durata quattro anni, nell'estate del 2023. Quella rottura sentimentale ha coinciso anche con un cambiamento nella sua vita lavorativa: stava infatti sviluppando la sua società di consulenza in ambito marketing e social media, e il ritmo frenetico le aveva fatto prendere circa nove chili in dodici mesi, raggiungendo un peso di ottanta chili per un metro e cinquantasette di altezza.

L'alimentazione era diventata quasi esclusivamente a base di cibo da asporto, nonostante continuasse ad allenarsi online con un personal trainer. Il problema, però, non era la muscolosità, ma il fatto di indossare una taglia L e il desiderio di entrare in vestiti più piccoli. La svolta è arrivata grazie a due amiche che le hanno fatto conoscere la dieta Chetogenica, con cui ha perso i primi quattro o cinque chili.

Quel dimagrimento iniziale ha avuto un effetto a catena anche sulla sua vita professionale e personale, facendola sentire più sana e più sicura di sé. Lavorando sui social media, dove l'aspetto fisico rappresenta spesso uno strumento professionale, ha deciso di investire su alcuni interventi estetici.

Il primo è stato sulle faccette dentali: aveva uno spazio tra gli incisivi che era diventato quasi un tratto distintivo, ma nella primavera del 2024 si è recata in Turchia, dove vive parte della sua famiglia, spendendo settemilasettecento dollari per il trattamento. Ha confessato di avere una grande paura del dentista, quindi è stata la parte più difficile di tutto il percorso.

Dopo tre settimane, tornata a Parigi, ha iniziato anche un percorso di Botox, per poi tornare in Turchia tre mesi dopo per la rinoplastica, pagata cinquemilacinquecento dollari. La decisione di cambiare il naso non è stata semplice: quel naso era lo stesso del padre e del fratello, e modificarlo significava in qualche modo allontanarsi da quel legame familiare.

Il decorso post-operatorio non è stato semplice, con gonfiore e tubicini di silicone per dieci giorni, ma ne è valsa la pena quando ha visto il risultato. Successivamente ha aggiunto altri trattamenti estetici non invasivi: iniezioni di acido ialuronico alle labbra, ulteriori sedute di Botox e trattamenti al viso come l'ultrasuono focalizzato ad alta intensità (HIFU).

In parallelo ha intensificato l'attività fisica, sottoscrivendo un abbonamento da cinquecento dollari al mese a una palestra di lusso all'interno di un hotel a cinque stelle. Quella spesa le ha reso più semplice allenarsi con costanza, cinque volte a settimana, usufruendo anche dell'hammam.

Il dimagrimento è continuato fino a raggiungere un plateau a sessantasette chili e mezzo, quando a novembre del 2025 le è stato prescritto il farmaco Mounjaro, che l'ha portata a cinquantaquattro chili e alla taglia S. Quanto al costo totale di questo percorso, Sechenova stima che, considerando anche le spese di mantenimento come schiariture bionde, ritocchi di Botox, manicure, pedicure e prodotti per la pelle, la cifra si aggiri attorno ai ventimila dollari. Le voci più pesanti sono state le faccette dentali, la rinoplastica e l'abbonamento in palestra.

La donna afferma che questa trasformazione ha avuto un impatto positivo sia sul lavoro che nella vita privata, migliorando la sua sicurezza e il suo benessere generale





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