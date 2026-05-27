Il miracolo del diesel a 19,9 centesimi al litro a Avelengo

Un guasto elettronico ha fatto scendere il prezzo del diesel a 19,9 centesimi al litro in una stazione di servizio di Avelengo, in provincia di Bolzano. La scena è stata di puro caos, con lunghe code di auto e alcuni clienti che si sono presentati con delle taniche. L'errore è stato causato da un errore elettronico nella sede centrale di Milano, ma i clienti non possono essere perseguiti perché il prezzo esposto era effettivamente quello più basso.

Il prezzo del diesel è salito alle stelle, ma a Avelengo, un piccolo paese in provincia di Bolzano, è successo qualcosa di incredibile. Un guasto elettronico ha fatto scendere il prezzo del diesel a 19,9 centesimi al litro, attirando orde di automobilisti in cerca di un pieno a basso costo.

La sindaca Anna Plank ha confermato che la scena è stata di puro caos, con lunghe code di auto e alcuni clienti che si sono presentati con delle taniche. La magia è durata fino all'esaurimento delle scorte di carburante. Walter Soppera, presidente dei gestori delle stazioni di servizio dell'Alto Adige, ha spiegato che questo tipo di incidenti accade molto raramente.

La causa dell'involontario sconto sul carburante ad Avelengo è stata un errore elettronico nella sede centrale di Milano, che ha causato un danno di circa 10mila euro al gestore. Tuttavia, poiché non è stata colpa del gestore, spetterà probabilmente alla sede centrale di Milano risarcire il danno. Nella stazione di servizio sono presenti telecamere di sorveglianza, ma i clienti non possono essere perseguiti perché il prezzo esposto era effettivamente quello più basso





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