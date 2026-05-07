Il mistero del cimitero di Strozza: Francesco Dolci indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini

L'ex fidanzato di Pamela Genini, vittima di femminicidio, è indagato per il furto della testa della donna dal feretro nel cimitero di Strozza.

L'ombra di un crimine ancora più atroce e incomprensibile si allunga sul drammatico caso di Pamela Genini , la giovane donna di ventinove anni che ha perso la vita lo scorso quattordici ottobre a causa della violenza del suo compagno, Gianluca Soncin.

Se il femminicidio aveva già scosso profondamente l'opinione pubblica, le recenti rivelazioni riguardanti quanto accaduto nel cimitero di Strozza hanno aggiunto un elemento di macabra inquietudine. Francesco Dolci, uomo che in passato aveva avuto una relazione sentimentale con la vittima, è ora al centro di un'indagine giudiziaria che lo vede indagato per i reati di vilipendio di cadavere e furto. L'accusa riguarda un atto di profanazione inaudito: il furto della testa della donna direttamente dal feretro.

La scoperta di questo orrore è avvenuta solo il ventitré marzo, in occasione di un'operazione programmata per spostare i resti della ragazza dal colombario alla tomba di famiglia. In quel momento, gli operatori si sono accorti che la bara era stata aperta e tagliata con una precisione quasi chirurgica, rivelando la mancanza della parte superiore del corpo. Le indagini condotte dai carabinieri hanno portato a un interrogatorio fiume che ha visto protagonista Francesco Dolci.

L'uomo, un imprenditore edile con residenza a Sant'Omobono Terme, è stato convocato presso il comando provinciale di Bergamo, in via delle Valli, dove è rimasto per circa sei ore sotto l'occhio attento del sostituto procuratore Giancarlo Mancusi. Accompagnato dalla sua legale, l'avvocata Eleonora Prandi, Dolci è stato sottoposto a un serrato questionario focalizzato sui riscontri ottenuti dagli inquirenti.

Le domande si sono concentrate sulle deposizioni di diversi testimoni e sull'analisi minuziosa delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, incluse quelle relative ai giorni immediatamente precedenti la scoperta della profanazione. Parallelamente all'interrogatorio, le forze dell'ordine hanno effettuato una perquisizione accurata presso l'abitazione dell'indagato, mossa dalla speranza di ritrovare i resti mancanti di Pamela Genini e di recuperare prove che potessero collegare l'uomo al macabro evento. Il legame tra Francesco Dolci e Pamela Genini risale al duemiladiciannove.

Secondo quanto dichiarato dall'uomo, nonostante la fine del loro rapporto sentimentale, i due fossero rimasti in ottimi rapporti, mantenendo un legame di amicizia e supporto reciproco. Questo legame è emerso in modo tragico proprio nella notte del quattordici ottobre, quando Dolci era al telefono con la giovane mentre l'assassino, Gianluca Soncin, faceva irruzione nell'abitazione.

I messaggi scambiati in quei minuti di terrore dipingono un quadro straziante: Pamela scriveva di avere paura, definendo il suo compagno come un completo folle e chiedendo disperatamente cosa fare. Dolci aveva cercato di rassicurarla, informandola che la polizia era stata allertata e che lui stesso si stava recando sul posto. Purtroppo, nonostante i tentativi di tranquillizzarla, le risposte della donna cessarono improvvisamente, segnando l'inizio della tragedia che avrebbe poi portato alla sua morte.

Negli ultimi tempi, il comportamento di Francesco Dolci è apparso ambiguo e contraddittorio. L'imprenditore si è recato più volte spontaneamente dai carabinieri, talvolta per denunciare presunti flussi di denaro legati all'omicidio di Pamela, diffondendo queste versioni anche attraverso varie testate giornalistiche.

Tuttavia, ha sempre negato con fermezza ogni coinvolgimento nella profanazione della tomba. Le analisi forensi condotte sul corpo e sulla bara hanno suggerito che l'atto sia avvenuto poco dopo il funerale e la tumulazione del ventiquattro ottobre, rendendo ancora più inquietante il fatto che l'assenza della testa sia stata notata solo molti mesi dopo.

La difesa di Dolci, attraverso l'avvocata Prandi, ha sostenuto che l'uomo sia stato vittima di un vero e proprio accanimento fin dal giorno del femminicidio, riportando episodi di minacce quotidiane, intimidazioni, aggressioni e diffamazioni a mezzo stampa. A questo quadro di tensioni si è aggiunto un aspro contenzioso legale con la famiglia della vittima, culminato con l'obbligo di restituire il cane di Pamela.

Il caso solleva interrogativi profondi non solo sulla natura della mente umana, ma anche sulla sicurezza dei luoghi di sepoltura. La precisione con cui la bara è stata tagliata suggerisce che l'autore dell'atto avesse a disposizione strumenti specifici e una freddezza agghiacciante. Mentre l'indagine prosegue, la comunità di Strozza e i familiari di Pamela attendono risposte certe in un processo che sembra non finire mai di svelare nuovi e terribili dettagli.

L'iscrizione di Dolci nel registro degli indagati segna un punto di svolta, ma solo le prove tecniche e le testimonianze potranno stabilire se l'ex fidanzato sia effettivamente l'autore di questo gesto ripugnante o se sia, come sostiene la sua difesa, il capro espiatorio di una serie di eventi sfortunati e di un odio familiare mai sopito. La ricerca dei resti della giovane continua, in una corsa contro il tempo per restituire dignità alla vittima e verità alla sua storia





TgLa7 / 🏆 25. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pamela Genini Francesco Dolci Strozza Profanazione Femminicidio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le foto del loculo di Pamela Genini potrebbero svelare la verità sulla profanazione della salmaLe otto fotografie scattate da Francesco Dolci al loculo di Pamela Genini potrebbero essere decisive nell'inchiesta sulla profanazione della sua salma. Gli scatti mostrano dettagli che suggeriscono una manomissione avvenuta molto prima della scoperta ufficiale della decapitazione. Dolci respinge l'ipotesi dell'autore ossessionato e offre una spiegazione alternativa sulle motivazioni del crimine.

Read more »

Francesco Dolci in caserma, l'ex di Pamela Genini convocato dagli inquirenti: nuovo interrogatorio in corsoA Bergamo, nella mattinata di mercoledì 6 maggio, Francesco Dolci si è presentato...

Read more »

Bergamo, Francesco Dolci in caserma: dubbi sulle fotografie scattate al loculo di Pamela GeniniIl 53enne, ex fidanzato della vittima, è arrivato al comando dei carabinieri con il suo legale e alcuni militari

Read more »

Tomba di Pamela Genini profanata, indagato l’ex Francesco DolciL'imprenditore edile, più volte al centro della vicenda riguardante la giovane 29enne uccisa lo scorso ottobre dal compagno, si è presentato al comando ed è stato raggiunto poco dopo dalla sua legale

Read more »

Caso Pamela Genini, Francesco Dolci indagato per vilipendio di cadavere e furtoIl 53enne, ex fidanzato della vittima, è arrivato al comando dei carabinieri con il suo legale e alcuni militari

Read more »

Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, è indagato per vilipendio di cadavere e furtoLa testa del della 29enne, uccisa lo scorso ottobre, era stata mozzata dal corpo e sottratta da ignoti

Read more »