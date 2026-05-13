Il mistero del Triangolo delle Bermuda svelato dalla geologia profonda

Un team di scienziati ha scoperto che le isole, despite having extinct volcanoes, continue to float above the seabed due decades of earthquake monitoring and analysis that uncovered a giant layer of less dense rock directly beneath the ocean crust.

Il mistero del Triangolo delle Bermuda si arricchisce di un nuovo, fondamentale capitolo, ma questa volta la soluzione non arriva dal mito, bensì dalla geologia profonda.

Un team di scienziati della Carnegie Institution di Washington e della Yale University ha finalmente svelato perché queste isole, nonostante i loro vulcani si siano spenti oltre 30 milioni di anni fa, continuino a svettare sopra il fondale oceanico invece di sprofondare negli abissi. Lo riporta oggi il DailyMail. La scoperta e la 'zattera' di roccia sotto l'oceano Lo studio, pubblicato su Geophysical Research Letters, ha rivelato l'esistenza di una struttura nascosta direttamente sotto la crosta oceanica delle Bermuda.

Si tratta di una gigantesca lastra di roccia, spessa circa 19 chilometri, una dimensione, per intenderci, paragonabile alla lunghezza dell'isola di Manhattan, che funge da vera e propria zattera galleggiante. Questa formazione si è originata tra i 30 e i 35 milioni di anni fa, quando il magma fuso risalito dalle viscere della Terra si è raffreddato e solidificato appena sotto la crosta. La particolarità? Questa roccia é circa l'1,5% meno densa rispetto al mantello circostante.

Questa minima differenza di densità si é rivelata essere la chiave di volta per la comprensione del fenomeno, in quanto essa genera una spinta idrostatica sufficiente a mantenere l'intera area sollevata di oltre 600 metri rispetto al normale fondale oceanico. Oltre 20 anni di terremoti per mappare l'abisso Per arrivare a questa conclusione senza effettuare trivellazioni impossibili, i ricercatori William Frazer e Jeffrey Park hanno utilizzato una tecnica innovativa.

Hanno analizzato oltre 20 anni di vibrazioni sismiche naturali registrate da un'unica stazione di ascolto sull'isola. Monitorando come le onde d'urto dei terremoti cambiano velocità e forma quando colpiscono diversi strati di roccia, gli scienziati sono riusciti a mappare le profondità fino a 40 chilometri sotto il livello del mare.

I dati hanno confermato che l'arcipelago non poggia sul classico 'pennacchio del mantello', ovvero il modello standard che spiega le isole vulcaniche come le Hawaii, ma su una struttura geologica finora mai osservata. Le anomalie gravitazionali e il 'rigonfiamento' delle Bermuda La presenza di questa massa rocciosa più leggera spiega anche alcune stranezze fisiche documentate da tempo nell'area. Anzitutt, occorre considerare la capacità, ora registrata, delle Bermuda di poter creare una vera e propria anomalia nella forza di gravità.

Poiché la roccia sottostante é meno densa, come detto, la gravitazione alle Bermuda é leggermente più debole del previsto e, in tal senso, questa minore gravità fa sì che la superficie dell'oceano sopra il cosiddetto Bermuda Rise, un altopiano sottomarino vasto centinaia e centinaia di chilometri, sia leggermente più alta, creando una sorta di rigonfiamento, o 'bernoccolo' se vogliamo, nel livello del mare. La struttura é collegata anche a forti variazioni e anomalie strutturali del campo magnetico locale, un dettaglio che ha spesso alimentato le leggende sui malfunzionamenti delle bussole nella zona, che hanno ispirato anche tantissime storie ben districate tra horror e thriller.

Secondo Frazer, questa scoperta suggerisce che esistano processi convettivi all'interno del mantello terrestre ancora non del tutto compresi, confermando che le Bermuda restano uno dei laboratori naturali più affascinanti, e misteriosi, del nostro pianeta





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