Il mito del venerdì 13 novembre 2026 svelato: data di un giorno ordinarie

Analisi delle teorie apocalittiche e delle previsioni demografiche intorno al venerdì 13 novembre 2026 e il perché di quel mito non trovi sostegno scientifico.

Cosa dice davvero lo studio e perché è sbagliato e avete impegni per venerdì 13 novembre 2026, confermateli pure. Da qualche giorno online gira l'idea che quel giorno sarà, cioè Giorno del giudizio venerdì 13 novembre 2026.

Peccato che a leggerlo bene nessuno degli autori parlasse davvero di apocalisse.24 stime sulla popolazione mondiale dei duemila anni precedenti notarono che la crescita accelerava sempre di più e fecero quello che farebbe qualsiasi matematico con una matita in mano: proiettarono la curva in avanti. Risultato una provocazione per mettere in guardia dalla sovrappopolazione I nostri trisnipoti non moriranno di fame Moriranno schiacciati Heinz von Foerster.

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Von Foerster e le stime sulla popolazione

Batté le previsioni di molti demografi fino agli anni Settanta e Ottanta e cominciò a sbagliare solo intorno al 1993. Gli autori suggerivano di Oggi siamo circa 8,3 miliardi tanti ma lontanissimi dall'infinito e per le stime delle Nazioni Unite la popolazione toccherà un massimo di circa, spiega dove era l'errore von Foerster prese le condizioni del suo tempo e le considerò permanenti.

Per dimostrare il paradosso Birchenall ha fatto il gioco inverso applicando al mondo intero il calo della popolazione del Giappone e ha scoperto che l'umanità si estinguerebbe. Segnatevi anche questa ma con la matita. Anche perché volenti o nolenti nessuno di noi potrà confermare o confutare tale teoria.lungo ciclo di oltre cinquemila anni si chiudeva e per mesi si parlò di pianeti misteriosi in rotta di collisione tempeste solari e inversione dei poli.

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Gli studiosi dei Maya spiegarono che non c'era nessuna profezia il cui ci sarà un altro ciclo disse un archeologo e la NASA fu costretta a rispondere a migliaia di domande ma intanto la polizia si preparò a un assalto di curiosi ne arrivarono circa mille. Il mondo comme sappiamo non finì finì al massimo la pazienza di chi doveva spiegare per l'ennesima volta che il ciclo del calendario Maya ricominciava da capo.

Venerdì 13 novembre 2026 un giorno comune

Venerdì 13 novembre 2026 con ogni probabilità sarà un venerdì come un altro con il traffico le cene già prenotate e magari una bella pioggia. Nel dubbio non disdite niente se davvero finisse tutto almeno sarebbe mentre fate qualcosa che vi piace.