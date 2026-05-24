Il Molise: una terra di siti archeologici e borghi di pietra

Il Molise è una regione italiana che si trova a due ore di auto da Roma. Ha una popolazione di oltre 300.000 abitanti e è famosa per i suoi siti archeologici e borghi di pietra. La sua bellezza è stata protetta dal turismo di massa, preservandone la bellezza.

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L'invisibilità mediatica della regione l'ha protetta dal turismo di massa, preservandone la bellezza. A sole due ore di auto da Roma, il Molise esiste eccome: lo si scopre nei borghi che si arrampicano sulle colline, nella quiete delle antiche chiese e dei siti archeologici, attraversando la sua natura incontaminata. Ha un carattere schivo e autentico. E possiede il fascino dei vuoti, dei silenzi. dove i resti di età romana si fondono romanticamente con il paesaggio agreste.

'Un sorso di antichità in un bicchiere d'argento': così definì il sito lo storico dell'arte Cesare Brandi in Terre d'Italia (Bompiani). fu costruita lungo un tratto dell'antico Tratturo Pescasseroli-Candela, 'l'autostrada dei pastori' percorsa con le greggi durante spostamenti stagionali (la transumanza) dalla Puglia verso i pascoli d'alta quota abruzzesi, e viceversa. Passeggiando sul basalto di epoca romana, all'incrocio tra Decumano e Cardo si incontra la Basilica Forense, con colonne sormontate da capitelli ionici.

Lungo la cinta muraria si aprono quattro porte di fronte ai tracciati che conducono al Foro, al complesso termale. E al piccolo museo all'interno dei casali settecenteschi che circondano la cavea del Teatro, l'edificio più monumentale. Il verde degli alberi tra le vestigia romane rende il Parco Archeologico di Sepino paesaggisticamente unico. Il colonnato della Basilica Forense (I secolo a.

C.), nel Parco Archeologico di Sepino, in Molise. (Foto di Guido Rossi). La prima campagna di scavi, tra il 1980 e il 1984, guidata dall'archeologo Richard Hodges, rivelò i resti del complesso monastico che nel Medioevo esercitò il suo potere ben oltre i confini del territorio circostante, grazie alla protezione e ai privilegi ricevuti da Carlo Magno.

Il 10 ottobre 881 una banda di saraceni assaltò l'abbazia, seminando morte e distruzione. come era nel VIII e IX secolo al tempo della rinascita carolingia. E questo perché il tempo qui si è fermato, per un evento improvviso e traumatico, come a Pompei.

Popolata da oltre 300 monacicon officine che lavoravano il vetro, terreni agricoli, palazzi e chiese. decorata da uno dei cicli di affreschi più importanti di tutto l'Alto Medioevo europeo, con Maria su un trono di perle, vestita come un'imperatrice bizantina. Quasi di fronte al sito, sulla sponda opposta del fiume Volturno, sorge la 'nuova' Abbazia del XII secolo.

Consacrata nel 1115, conserva il pavimento in mosaico, il coro trecentesco e lo scenografico nei tempi antichi si onorava la dea Flora, colei che faceva rifiorire la natura, in quattro paesi molisani (Fossalto, Lucito, Acquaviva Collecroce e Colle d'Anchise) le feste di primavera si ricollegano ai riti collettivi di origini pagane: un uomo all'interno della, un'alta struttura metallica rivestita di fiori e piante, percorre in corteo le strade dei borghi al suono delle zampogne, celebrando così la rinascita della primavera e l'attesa di un raccolto fruttuoso





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