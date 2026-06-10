La 23esima edizione dei Mondiali si giocherà da giovedì 11 giugno a domenica 19 luglio e sarà la prima edizione estesa a coinvolgere tre paesi: Messico, Canada e Stati Uniti. Quest'anno, 48 nazionali si affronteranno nelle 104 partite della manifestazione.

Il Mondiale 2026 è pronto a iniziare. La manifestazione si giocherà da giovedì 11 giugno a domenica 19 luglio e sarà la prima edizione estesa a coinvolgere tre paesi: Messico, Canada e Stati Uniti.

Quest'anno, 48 nazionali si affronteranno nelle 104 partite della 23esima edizione dei Mondiali, in una competizione che decreterà il campione del mondo. L'Argentina si presenta da campione del mondo in carica, dopo aver vinto il titolo quattro anni fa in Qatar contro la Francia ai rigori.

Tuttavia, l'Italia, che ha vinto il titolo quattro volte, ha clamorosamente mancato la qualificazione per la terza edizione consecutiva. Nella storia dei Mondiali, soltanto otto nazionali hanno alzato la Coppa del mondo, con il Brasile che ne ha vinte cinque nel 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. La Germania e l'Italia ne hanno vinte quattro, l'Argentina tre e la Francia e l'Uruguay due.

L'Inghilterra ha vinto una Coppa del mondo nel 1966 e la Spagna ha vinto la sua nel 2010. Quest'anno, il Mondiale sembra essere particolarmente equilibrato, con le favorite che includono la Francia, la Spagna e il Brasile, che non trionfa da 24 anni. L'Argentina si presenta da campione del mondo in carica e andrà a caccia del clamoroso bis. Da non sottovalutare l'Inghilterra e il Portogallo.

I bookmaker credono meno nella Germania, vista più come una sorpresa, proprio come Olanda e Norvegia. Anche la Turchia, che Vincenzo Montella ha riportato ai Mondiali dopo 24 anni, vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista. Tra le cenerentole pronte a raccogliere la simpatia dei tifosi ci sono Curacao, Capo Verde, Haiti e l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Le 104 partite dei Mondiali 2026 si giocheranno a tutte le ore, da mezzogiorno alle 9 di sera.

Il caldo è la grande incognita e potrebbe rivelarsi uno degli avversari più insidiosi da affrontare, soprattutto per i calciatori meno abituati. La Fifa sta registrando un flop sui biglietti venduti, soprattutto per quelli della fase a gironi, a causa dei prezzi dinamici e dei costi alti. Lo sottolinea il Financial Times che stima i tagliandi disponibili in circa 200 mila.

I Mondiali 2026 saranno gli ultimi per il portoghese Cristiano Ronaldo, 41 anni, e per l'argentino Lionel Messi, 39 anni. I due campioni, eterni rivali, sono pronti a guidare le loro nazionali per l'ultima volta sul palcoscenico più prestigioso prima di ricevere il grande applauso da parte degli appassionati a cui hanno regalato emozioni per tantissimi anni. Ultimo Mondiale anche il croato Modric, 40 anni, per il bosniaco Dzeko, 40 anni.

Anche per il brasiliano Neymar, 34 anni, per i belgi Lukaku, 33 anni e De Bruyne, 34 anni molto probabilmente sarà l'ultimo Mondiale. Lamine Yamal, stella della Spagna, 18 anni, giocherà il suo primo Mondiale. È il giovane più atteso e si prepara a vivere il suo primo campionato del mondo dopo aver trascinato la Spagna a vincere Euro 2024, quando aveva solo 16 anni e 17 compiuti il giorno prima della finale contro l'Inghilterra





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