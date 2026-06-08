Il Mondiale 2026: un evento unico nella storia del calcio

Il Mondiale 2026 è un evento unico nella storia del calcio, che si svolgerà in tre paesi: Canada, Messico e Stati Uniti. Questo è il primo Mondiale che si terrà in tre paesi, con 48 nazionali che si contenderanno il titolo.

Il Mondiale 2026 è un evento unico nella storia del calcio, che si svolgerà in tre paesi: Canada , Messico e Stati Uniti . Questo è il primo Mondiale che si terrà in tre paesi, con 48 nazionali che si contenderanno il titolo.

La manifestazione inizia il 11 giugno a Città del Messico con la sfida tra padroni di casa e Sudafrica. Il Mondiale è un enorme evento che intreccia geopolitica e sport, mai come in questo caso. L'Italia non parteciperà alla Coppa del mondo per la terza volta consecutiva, mentre tante squadre di figli delle diaspore faranno il loro debutto.

Tra gli impianti del torneo ci sono il monumentale Azteca di Città del Messico e il SoFi Stadium di Inglewood negli Stati Uniti. La finale si terrà al MetLife Stadium di New York, che è stato oggetto di critiche per i prezzi dei biglietti. L'accessibilità è uno dei temi del torneo, con problemi di visti per alcune nazionalità.

Il ct scozzese Clarke ha fatto un appello ai propri tifosi affinché non si indebitassero per seguirli, mentre negli Stati Uniti si stanno accorgendo di una domanda parecchio al di sotto delle aspettative. Questo sarà uno degli aspetti da valutare in vista della prossima, grande manifestazione, i Giochi di Los Angeles 2028





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