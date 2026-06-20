Il Mondiale delle scommesse: tra criptovalute, 'spot fixing' e politici

Il testo analizza il crescente fenomeno delle scommesse sui Mondiali di calcio attraverso le piattaforme di 'mercati di previsioni' come Polymarket. Spiega il meccanismo di funzionamento, i rischi di manipolazione dei dettagli delle partite (spot fixing), le connessioni politiche e l'esplosione di scommesse su eventi assurdi, evidenziando come il gioco d'azzardo stia cambiando la natura stessa del tifo e della competizione sportiva.

La Coppa del Mondo di calcio in corso si preannuncia come l'evento sportivo con il record di tutti i tempi nelle scommesse. Si stima che moverà patrimoni enormi, creerà nuovi ricchi e, per gli imprudenti, nuovi poveri.

Il giro di denaro sarà enorme, così come l'impatto sulle coscienze. Genererà speranze e delusioni, fenomeni di corruzione e, paradossalmente, anche occasioni di liberazione finanziaria. Le scommesse spingeranno i tifosi a sostenere non solo la squadra del cuore, ma anche quella più conveniente dal punto di vista delle puntate. Faranno girare sia la ruota del destino sportivo che quella del registratore di cassa.

Numeri, simboli e percentuali diventeranno protagonisti assoluti. A spartirsi il grosso del bottino saranno soprattutto due piattaforme, classificate come 'mercati di previsioni', una scelta che consente loro di evitare la regolamentazione rigida riservata ai siti di scommesse tradizionali. Si tratta di Polymarket e Kelshi. Per la prima, lo sport rappresenta il 39% del suo fatturato totale.

Per la seconda, la percentuale schizza all'85%. Sabato scorso, tra una gara dei playoff NBA e tre partite dei Mondiali, Polymarket ha registrato, per la prima volta nella sua storia, un volume di scommesse superiore al miliardo di dollari in sole 24 ore. La piattaforma ne ha restituito una parte minore: dal 2022, il 69% degli scommettitori ha perso.

Il giorno della finale si prevede un giro di denaro, quasi interamente in criptovalute, superiore a quello del Super Bowl, ma anche questa è una scommessa. Il business è in continua espansione, 'benedetto' a livello politico: il presidente degli Stati Uniti ha infatti inserito un suo parente nel consiglio di amministrazione di Polymarket, un collegamento che solleva interrogativi etici.

In Malesia sono stati arrestati 58 persone per un giro di scommesse illegali da poco più di 100.000 dollari, mentre negli Stati Uniti si legalizza il miliardario 'pronostico democratico'. Il meccanismo di queste piattaforme di previsione funziona in modo differente: la quota di probabilità di un evento cambia dinamicamente in base alla direzione e al volume delle puntate.

Se all'inizio la Francia è data strafavorita contro l'Iraq, con una quota che offre solo 100 dollari di vincita su 97 scommessi, un'enorme ondata di scommesse sul pareggio o sulla vittoria irachena farebbe scendere la quota 'favorita' e alzerebbe quella dell'underdog. Ovviamente, il pareggio è sempre la scelta meno quotata, non parte mai oltre il 7% dei favori nelle scommesse. Questo sistema crea l'illusione di una Vincita Sicura, una chimera che sopravvive da secoli di storia, cronaca e letteratura.

Basta chiedere all'utente 'FlickRaw' (i giocatori usano pseudonimi) che in un solo giorno ha perso 4 milioni e 200.000 dollari puntando sulle vittorie dell'Olanda (contro il Giappone) e del Belgio (contro l'Egitto). Anche lui aveva escluso categoricamente il pareggio, attratto dallo specchietto per le allodole di un esito dato per scontato. Per guadagnarci davvero, avrebbe dovuto alzare la posta al massimo livello, quello della sua presumibile rovina.

Oltre ai risultati delle partite, si può scommettere su quasi ogni scenario, anche il più bizzarro: nella settimana in corso, le previsioni più diffuse oscillano tra 180 e 199 su eventi come 'se la Cina invaderà Taiwan entro fine anno' (il 'no' è a 94), 'quando faranno pace Israele ed Hezbollah' (nessuna opzione è popolare, forse 'mai'). Nel calcio la fantasia regna sovrana.

Non si tratta solo di indovinare chi alzerà la coppa (la Francia è a 18 dollari di vincita su 1 puntato, la Spagna a 14), ma si può puntare su chi farà più gol, se un giocatore piangerà durante i Mondiali (probabilità al 64%), se un portiere segnerà un gol (difficile: 5%). Poi arriva l'assurdo puro. Quale di queste parole verrà pronunciata durante la telecronaca di Olanda-Svezia?

'Capitano': 93%. 'Traversa': 35%. 'Noce moscata': 24%. Non stupitevi: in inglese 'nutmeg' è il termine per indicare il 'tunnel', far passare la palla tra le gambe dell'avversario.

'Trump': 16%. La presenza di Trump alla finale è invece data all'88%. E qui si arriva al punto dolente della questione. Il futuro degli eventi sportivi è imprevedibile, ma i suoi dettagli meno.

Più ci si allontana dal nucleo centrale della competizione (il risultato finale) e più la zona diventa grigia, influenzabile da notizie, pettegolezzi e decisioni personali. Mettiamo che il 18 luglio, vigilia della finale, il presidente decida di non andare allo stadio e, per riconoscenza, lo riveli al suo barbiere, che può prendere tutti i suoi risparmi e fare la puntata che gli cambierà la vita. Succede.

Combinare il risultato finale di un incontro è complicato, richiede complicità di più persone e spesso la manipolazione si svela anche agli occhi meno attenti. Il dettaglio invece, può sfuggire a qualsiasi controllo. Il telecronista potrà ben dire la parola 'caviglia' durante la partita senza che nessuno sospetti che suo zio, che scommette su quel termine, sia appena diventato milionario.

I casi di illecite interferenze sono già emersi: l'attaccante ivoriano Wahi ha ricevuto un discusso permesso d'ingresso in Canada nonostante a maggio fosse stato arrestato in Francia. Si sospetta che su un suo cartellino giallo ricevuto durante una partita del Nizza fossero state puntate migliaia di euro. Tre calciatori sono sotto inchiesta in Australia e Nuova Zelanda per una serie di cartellini analoghi, ricevuti di proposito e per guadagno.

Lo chiamano 'spot fixing', una manipolazione a macchie, che non sporca l'intero volto della partita, non in apparenza. Occorre scrollare un elenco infinito di eventualità per capire se un fatto in apparenza normale (la sostituzione di un giocatore all'intervallo, un corner tirato direttamente fuori) sia in realtà un anomalo 'scontrino' che ripaga una puntata remota. Nella scommessa tradizionale potevi giocare sulla tua squadra ed essere due volte felice se vinceva, o 'gufarla' e avere un premio di consolazione se perdeva.

Con i nuovi sistemi, ti sposti in periferia, all'ombra dell'evento. Non esiste più l'espressione 'all'ultimo minuto' perché il micro-evento su cui hai scommesso potrebbe verificarsi al minuto 17, per un motivo futile che solo tu hai previsto





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