Il movimento surf femminile di Bogliasco: tradizione, libertà e empowerment tra le onde della "California d'Italia"

A Bogliasco le donne hanno trasformato la passione per il surf in una comunità solidale, con corsi, ritiri e storie di libertà in mare, contribuendo alla parità di genere nello sport.

A Bogliasco , nel pittoresco levante genovese conosciuto come la "California d'Italia", un gruppo di amiche ha trasformato la loro passione per il surf in un vero e proprio movimento femminile.

Negli anni Ottanta, quando le onde del Golfo Paradiso attiravano i primi surfisti da tutta la Liguria, poche erano le donne che osavano avventurarsi su una tavola. Oggi, grazie a iniziative come il Roofless Surf Shop & School, fondata nel 2016 da una ex campionessa di pallanuoto, la scena surfistica locale è dominata da centinaia di ragazze che, anno dopo anno, si allenano, partecipano a corsi e ritiri, e contribuiscono a una crescente parità di genere in uno sport ancora considerato prevalentemente maschile.

Il surf, che in Italia conta circa 50 000 praticanti, ha visto una crescita significativa della presenza femminile, che ora si aggira tra il 25 e il 40 percento del totale globale di 30 milioni di surfisti. Le amiche - Carola, Giada, Serena e Francesca - organizzano le uscite in mare sfruttando le app meteo per anticipare perturbazioni, mareggiate e venti di scirocco.

Quando le condizioni sono favorevoli, si infilano nella muta, si ritrovano nella chat di gruppo e, nonostante impegni lavorativi e familiari, si dirigono verso il largo prima dell'alba.

"Non siamo mai le stesse in acqua perché sincronizzarsi è complicato, ma lì dentro troviamo un momento di libertà assoluta", afferma Giada Lagorio, 38 anni, descrivendo quei quaranta minuti in cui il tempo sembra fermarsi. La routine quotidiana si interrompe, lasciando spazio a una connessione quasi intima con l'oceano, dove il rumore della città svanisce e rimane solo il suono delle onde che si infrangono sul fondale misto di sabbia e roccia.

Il Roofless Surf Shop & School è diventato il fulcro di questa comunità: organizza circa venti corsi all'anno, offre ritiri intensivi e promuove una filosofia di surf che va oltre la performance tecnica. Nel loro laboratorio creativo si sperimentano materiali diversi - dai materassini di plastica delle prime tavole, alle lastre di poliuretano, fino alle innovazioni più recenti di vetroresina - ricordando i primi tempi in cui "non c'era Internet né riviste specializzate" e si doveva fare affidamento sull'ingegno personale.

Le surfiste più note di Bogliasco includono Jenny Prada e Natalia Resmini, illustratrice e art painter che, con la sua longboard, sembra danzare sull'acqua. Resmini, la cui arte è presente in murales internazionali, descrive il surf come una forma di espressione autentica, lontana dalla "deriva hipster" che spesso glorifica l'ultimo gadget tecnologico.

Accanto a lei, il marito Cizco, inviato del format Mediaset Le Iene, la sostiene nei suoi sprint sul shortboard, dimostrando che la passione per le onde può unirsi a carriere diverse, dalla moda al giornalismo. Questo fenomeno non è solo una questione di sport, ma anche di identità culturale e di empowerment femminile.

Le surfiste di Bogliasco hanno creato una rete di sostegno reciproco che supera le barriere di età, professione e background, dimostrando come la condivisione di esperienze in acqua possa tradursi in solidarietà sulla terraferma. Attraverso le loro avventure, la "California d'Italia" continua a scrivere la sua storia, rendendo il surf un luogo di inclusione, creatività e libertà per le donne di tutte le generazioni





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