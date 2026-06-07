Il nucleare come risposta alla crisi energetica, secondo Emma Marcegaglia

La presidente della European Round Table for Industry, Emma Marcegaglia, ha indicato il nucleare come possibile risposta alla crisi energetica. In un'intervista ai giovani industriali a Rapallo, Marcegaglia ha sottolineato che un Paese manifatturiero come l'Italia non può vivere solo di intermittenza e che serve una base load, una fonte energetica continua.

La presidente della European Round Table for Industry, Emma Marcegaglia , ha indicato il nucleare come possibile risposta alla crisi energetica . In un'intervista ai giovani industriali a Rapallo, Marcegaglia ha sottolineato che un Paese manifatturiero come l'Italia non può vivere solo di intermittenza e che serve una base load, una fonte energetica continua.

Ha proposto un confronto tra le forze politiche sul nucleare e ha invitato a studiare come coinvolgere la popolazione e come collocare gli impianti. La presidente ha anche sottolineato che il nucleare va de-ideologizzato e che una quota di nucleare, progettata con i giusti criteri, è essenziale per la sicurezza energetica e le emissioni CO2.

Ha inoltre proposto di incentivare le famiglie e le imprese a investire in rinnovabili e di investire nelle reti per reggere una quota crescente di energia intermittente. Ha anche sottolineato che il gas è passato da 38 a 50 euro al megawattora, con un aumento dei costi energetici del 50% e che serve un'iniziativa europea coordinata per affrontare la crisi energetica





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