Il nucleare conquista i giovani italiani: uno studio rivela una rivoluzione culturale in atto

Un'indagine di Futuri Probabili e Fondazione Olitec evidenzia la crescente accettazione del nucleare tra i giovani italiani, che lo vedono come fonte di opportunità lavorative e innovazione. Nonostante resistenze politiche e informazione ancora carente, la nuova generazione è pronta a abbracciare questa energia pulita e a trasformare il mercato del lavoro entro il 2040.

L'Italia sta vivendo una crescente consapevolezza sulla questione energetica, con un cambiamento sociale e culturale di enorme importanza. Questo passaggio archivia superstizioni e barriere ideologiche, frutto spesso di un deficit di conoscenza e di un informazione insufficiente che per decenni ha frenato l'innovazione nel settore energetico.

Un'indagine condotta in due anni dal centro studi Futuri Probabili, guidato da Luciano Violante e dalla Fondazione Olitec, evidenzia come il nucleare si candidi a giocare un ruolo centrale. Il motivo principale di questa inversione di tendenza è la progressiva scomparsa delle memorie legate alle vecchie sciagure, come Cernobyl.

I giovani, in particolare la fascia tra i 18 e i 24 anni, sono i più favorevoli al nucleare, comprendendone le potenzialità per il mondo del lavoro, la creazione di opportunità e competenze, e l'aggiunta di nuove professioni. Essi capovolgono lo slogan dei genitori "nucleare? No grazie!

" in "nucleare? Sì grazie!

". La fascia successiva, tra i 25 e i 34 anni, mostra altrettanto interesse. I ragazzi riconoscono che la frontiera del nucleare di quarta generazione è più pulita rispetto ad altre fonti e che con le scorie si può produrre altra energia. Sebbene l'informazione sia ancora limitata e risenta di vecchie impostazioni, emerge un giudizio più approfondito e realistico.

Lo smaltimento delle scorie, con le nuove tecnologie, rimane un problema ma in via di riduzione. Serve un salto di qualità nell'informazione, una maggiore capacità divulgativa. Luciano Violante sottolinea la necessità di creare una conoscenza più approfondita nei cittadini, fornendo elementi di verità e oggettività. È importante sapere che l'Italia importa nucleare dalla Francia, poiché ne ha bisogno.

Il mondo della scuola può aiutare in questo sforzo di pedagogia conoscitiva. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, sta lavorando a un progetto per introdurre percorsi formativi sull'energia nucleare negli istituti tecnici, per creare competenze già dall'ultimo ciclo scolastico, necessarie per lavorare nelle centrali, nelle industrie e nel settore energetico.

Le tempistiche dell'innovazione scolastica non sono ancora definite, ma l'obiettivo è chiaro: entro il 2040 il mercato del lavoro nucleare sarà ampio e ramificato, con migliaia di nuovi impieghi per tecnici, ingegneri, fisici, chimici, specialisti di radioprotezione, dirigenti e supervisori. Questa gamma di lavori cambierà il paesaggio occupazionale, soprattutto giovanile, poiché ragazze e ragazzi useranno e lavoreranno con il nucleare. Rimangono however resistenze, soprattutto al Sud e nelle isole.

La società è in fase di forte consapevolezza, ma la politica fatica a tenere il passo, ancora imprigionata in pregiudizi e conflitti tra maggioranza e opposizione. I giovani dimostrano una maturità superiore agli adulti su questo tema, e una rivoluzione culturale ben fondata e motivata, come quella descritta, non potrà che contagiare tutti





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