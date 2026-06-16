Il nucleare iraniano: scudo mediatico per coprire obiettivi geopolitici più ampi

Analisi della centralità assegnata al dossier nucleare iraniano nei media occidentali e suo possibile utilizzo come paravento per nascondere le vere finalità della politica USA-Israele verso Teheran, tra cui il cambio di regime e la neutralizzazione della capacità missilistica e di influenza regionale.

Il dibattito pubblico internazionale sul programma nucleare iraniano ha da tempo assunto una centralità mediatica che, spesso, prescinde dalla sostanza tecnica del dossier. La questione viene costantemente declinata come l'emergenza assoluta, il vero motivo di tensione tra Teheran e Washington, nonché il nucleo delle politiche di massima pressione pursuing dal presidente Donald Trump .

Tuttavia, è lecito chiedersi se il nucleare sia effettivamente il cuore del contendere o piuttosto uno slogan funzionale a coprire obiettivi più ampi e meno dichiarati. L'Iran ha sempre rivendicato la natura pacifica del proprio programma, in aderenza al Trattato di non proliferazione, e ha dimostrato in passato disponibilità a negoziati, come testimoniano l'accordo JCPOA del 2015 e i successivi tentativi di dialogo, interrotti unilateralmente da attacchi israelo-statunitensi.

Anche in questa fase, Teheran si è detta pronta a riprendere i colloqui, nonostante la diffidenza verso un'amministrazione Trump che ha già abbandonato gli impegni presi. La persistente ossessione mediatica sul nucleare rischia di far passare in secondo piano dati concreti emersi dall'ultimo ciclo di confronto militare. Il punto più rilevante è che l'Iran possiede già, di fatto, una potente capacità di ritorsione nucleare alternativa, non lessibile da un ordigno atomico, ma estremamente efficace: il controllo dello Stretto di Hormuz.

Questa via d'acqua strategica per il commercio energetico mondiale è vulnerabile alla minaccia di chiusura da parte di Teheran, che può ripetutamente dimostrarne la fattibilità. Pertanto, se anche l'Iran aspirasse a un deterrente nucleare tradizionale, il recente conflitto ha provato che non ne ha un bisogno stringente, dal momento che possiede già strumenti di coercizione economicamente devastanti.

Ne deriva che gli esiti delle trattative sul limite all'arricchimento dell'uranio o sulla sorte delle scorte già concentrate potrebbero avere un peso relativo sulla stabilità globale. Come notato da Barack Obama, sarà complicato per Trump ottenere conditions migliori di quelle già raggiunte nel 2015. Del resto, la narrativa sulla minaccia nucleare serve a distogliere l'attenzione dagli obiettivi reali, non menzionati nel memorandum d'intesa, che guidano la strategia statunitense e israeliana.

Tra questi vi è l'ambizione di un cambio di regime, che ha già operato una sostituzione della classe dirigente clerico-militare con una generazione più pragmatica e tecnocratica, ma non per questo meno determinata nella difesa degli interessi nazionali. Vi è poi l'obiettivo di smantellare l'arsenale missilistico balistico iraniano, rivelatosi cruciale per l'autodifesa e per la proiezione di influenza regionale attraverso la rete delle milizie filo-iraniane, quest'ultima indebolita ma non annientata dopo gli attacchi del periodo successivo al 7 ottobre 2025.

Questi temi, più del nuclare tecnico, definiscono il vero perimetro della competizione geopolitica, ma restano ai margini del discorso pubblico, compensati da una retorica che ripropone in modo stanco e amplificato l'incubo di un'Iran dotato della bomba atomica, nonostante il possesso di un arsenale nucleare非 dichiarato da parte di Israele, che ne farebbe un controdeterrente credibile





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